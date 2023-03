Comment maintenir la santé de la batterie de votre iPhone à 100 % pendant plus d’un an

En tant que passionné de technologie, je continue de recevoir de nombreux messages et questions de personnes, en particulier d’utilisateurs d’iPhone, sur la façon de maintenir la santé de leur batterie à sa capacité maximale pendant plus longtemps. La vitesse à laquelle je reçois ces questions me dit que c’est un souci pour beaucoup de gens. La plupart des utilisateurs de produits Apple ressentent un petit bond dans leur cœur lorsqu’ils constatent une baisse de la santé de la batterie des appareils.

Une chose à noter est que chaque batterie s’épuise avec le temps. Peu importe le type de batterie ou le type d’appareil qui utilise la batterie. Les téléphones, les ordinateurs portables et même les véhicules électriques voient leurs batteries se décharger avec le temps. Le problème est que certains utilisateurs voient leurs batteries s’épuiser plus rapidement que d’autres ce qui peut être un fardeau. Si vous avez du mal à gérer la santé de la batterie de votre iPhone, cet article est pour vous.

Ces mêmes astuces et conseils ont aidé de nombreux nouveaux propriétaires d’iPhone à maintenir la santé de leur batterie à 100 % pendant au moins une année complète. Suivez simplement ces pratiques simples et vous serez surpris de voir comment la batterie de votre iPhone fonctionne à une capacité optimale pendant plus longtemps.

Utiliser un chargeur Apple certifié

Nous vivons maintenant dans un monde où nous achetons de nouveaux téléphones sans chargeurs dans la boîte. Pour cette raison, de nombreux utilisateurs ont tendance à utiliser des chargeurs tiers pour charger leurs téléphones. Nous avons de bonnes marques comme Anker, Belkin et les autres. Dans la plupart des cas, ces marques tierces peuvent être moins chères que les chargeurs Apple certifiés. Mais pour la santé de votre batterie, il est conseillé d’utiliser des chargeurs certifiés Apple.

Deuxièmement, minimisez l’utilisation de chargeurs rapides. Vous pouvez toujours avoir le chargeur rapide pour vous aider lorsque vous avez besoin de charger rapidement des choses. Cependant, si vous avez le temps de garder votre smartphone en charge plus longtemps que ce soit à la maison ou au bureau, vous pouvez utiliser un chargeur 5W ou 10W. Les chargeurs rapides rendent généralement le téléphone un peu chaud pendant la charge. Lorsque le téléphone chauffe, cela affecte considérablement la santé de votre batterie.

Utilisez le chargeur sans fil MagSafe pour une charge de nuit

L’entêtement à charger nos téléphones pendant la nuit est partout. C’est quelque chose que la plupart des gens font tous les soirs. Pour cette raison, conseiller aux gens d’éviter de recharger pendant la nuit est quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment. Si vous faites partie de ceux qui ne peuvent pas abandonner l’habitude de recharger pendant la nuit, procurez-vous un chargeur sans fil certifié Apple MagSafe.

Les chargeurs sans fil sont généralement plus lents que les chargeurs filaires car ils utilisent une bobine de fils pour générer des champs électromagnétiques. Les chargeurs filaires, quant à eux, sont livrés avec de petits transformateurs qui génèrent la puissance de charge. Pour cette raison, la charge avec un chargeur sans fil fonctionne à une température plus basse que les chargeurs filaires.

Le niveau de la batterie doit toujours être compris entre 20 et 80 %

C’est un point très important à noter afin de maintenir la santé de la batterie de votre iPhone à 100% pendant longtemps. Cela a notamment à voir avec le déchargement complet de votre batterie à 0%. Les smartphones utilisent des batteries au lithium qui ont un nombre limité de cycles de charge. Chaque fois que vous laissez votre batterie se décharger complètement, vous avez utilisé l’un des cycles. Plus cela se produit, plus les cycles de charge s’épuisent et plus la santé de votre batterie diminue rapidement.

Il est donc recommandé de toujours maintenir votre batterie entre 20 et 80% pour éviter d’épuiser les cycles de charge de votre batterie. De temps en temps, laissez-le se charger complètement et utilisez-le complètement à 0 %. Cela aide la jauge de la batterie à se recalibrer. Cependant, ne faites jamais de vidange ou de charge complète de la batterie une habitude si vous ne voulez pas que la santé de votre batterie diminue rapidement.

N’exposez pas votre téléphone à la chaleur

Exposer votre smartphone à la chaleur est une très mauvaise habitude car les produits chimiques utilisés dans les batteries au lithium réagissent aux changements de température. Exposer vos smartphones à la lumière directe du soleil, les garder sur le tableau de bord de votre voiture ou toute forme de chaleur peut affecter la santé de la batterie.

Assurez-vous de toujours garder votre téléphone dans des environnements à température fraîche pour éviter de dégrader la batterie. Lorsque la batterie commence à se dégrader à cause de la chaleur, la durée de vie de votre batterie devient automatiquement courte en raison de la réaction chimique à l’intérieur de la batterie.

Activer la charge optimisée de la batterie

Cette option est principalement destinée à ceux qui n’ont pas de chargeurs sans fil mais qui souhaitent continuer à charger leur téléphone pendant la nuit. Il existe une fonctionnalité dans iOS appelée Charge de batterie optimisée qui peut vous aider à gérer votre batterie pendant que vous dormez. Cette fonctionnalité surveille votre utilisation et votre routine de charge afin de gérer la façon dont votre batterie est chargée, ce qui aide à maintenir la santé de la batterie de votre iPhone au maximum.

Cette fonction fonctionne en permettant au téléphone de se recharger à 80 %, puis en interrompant le processus de recharge. Parce qu’il a observé votre modèle d’utilisation, il peut prédire l’heure à laquelle vous débrancherez votre téléphone de la charge. Quelques minutes avant de débrancher votre téléphone, il permet à la charge de continuer jusqu’à ce qu’elle atteigne 100 %. Lorsque cela se produit, le téléphone ne reste pas en charge après une charge complète pendant une longue période. Cela aide beaucoup à maintenir votre batterie à des performances optimales.

Cette fonctionnalité aide également le téléphone à rester à une température plus basse pendant le chargement. Comme vous le savez déjà, les températures élevées endommagent les batteries, donc le fait de le garder au frais aide la santé de la batterie de votre iPhone à rester au top plus longtemps.

Comment activer la charge optimisée de la batterie

Tout d’abord, vous devez avoir installé iOS 13 ou une version ultérieure pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Si vous avez l’exigence ci-dessus, appuyez sur Paramètres sur votre iPhone. Faites défiler jusqu’à Batterie et appuyez dessus. Après cela, appuyez sur Santé de la batterie et appuyez sur Charge de batterie optimisée pour l’activer.

Nous y sommes, juste cinq conseils simples pour vous aider à maintenir la santé de la batterie de votre iPhone à 100% pendant plus longtemps. Suivez simplement ces règles simples de gestion de la batterie et votre nouvel iPhone durera une année complète sans une seule baisse de la santé de votre batterie.