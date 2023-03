Lancement d’Apple Music Classical le 28 mars, voici un premier aperçu

Apple a officiellement dévoilé son application Apple Music Classical. La société indique que l’application sera disponible plus tard ce mois-ci et que les abonnés Apple Music existants pourront utiliser le service sans frais supplémentaires.

« Apple Music Classical permet de trouver rapidement et facilement n’importe quel enregistrement dans le plus grand catalogue de musique classique au monde avec une recherche entièrement optimisée, et les auditeurs peuvent profiter de la meilleure qualité audio disponible et découvrir de nombreux favoris classiques d’une toute nouvelle manière avec un son spatial immersif, » dit Apple.

Apple annonce qu’Apple Music Classical sera lancé le 28 mars et proposera plus de 5 millions de pistes, des milliers d’albums exclusifs et bien plus encore.

Le plus grand catalogue de musique classique au monde avec plus de 5 millions de titres et d’œuvres, des nouveautés aux chefs-d’œuvre célèbres.

Des milliers d’albums exclusifs.

La possibilité de rechercher par compositeur, œuvre, chef d’orchestre ou même numéro de catalogue, et de trouver instantanément des enregistrements spécifiques.

La meilleure qualité audio (jusqu’à 192 kHz/24 bits Hi-Res Lossless) avec des milliers d’enregistrements en audio spatial immersif.

Des métadonnées complètes et précises pour vous assurer de savoir exactement quelle œuvre et quel artiste joue.

Des milliers de notes éditoriales comprenant des biographies de compositeurs, des descriptions d’œuvres clés, etc.

« Apple Music Classical est l’expérience classique ultime avec des centaines de listes de lecture organisées, des milliers d’albums exclusifs, des biographies de compositeurs perspicaces, des guides approfondis pour de nombreuses œuvres clés, des fonctionnalités de navigation intuitives et bien plus encore », explique Apple.

Vous pouvez précommander l’application Apple Music Classical sur l’App Store dès aujourd’hui. Le service est inclus dans le cadre de l’abonnement Apple Music standard, y compris les plans Individuel, Étudiant, Famille et Apple One.

Notamment, Apple Music Classical ne sera disponible sur iPhone que lors de son lancement plus tard ce mois-ci. Il n’y aura pas d’application iPad dédiée. L’application sera disponible partout où Apple Music est disponible, à l’exception de la Chine, du Japon, de la Corée et de Taïwan.

