OnePlus Nord CE commence à recevoir la mise à jour Android 13 basée sur OxygenOS 13

OnePlus vient de publier la très attendue mise à jour OxygenOS 13 pour le smartphone Nord CE de première génération. Le smartphone est livré avec Android 11 prêt à l’emploi, l’année dernière, le téléphone a reçu sa première mise à niveau sous le nom d’OxygenOS 12.1. Et le moment est venu pour la deuxième grande mise à jour logicielle – OxygenOS 13 basé sur Android 13. Lisez la suite pour en savoir plus.

OnePlus installe le nouveau firmware sur le Nord CE avec le numéro de version EB2103_11.F.04. Tout comme les mises à jour majeures précédentes, il nécessite une énorme quantité de données pour l’installation, la version OxygenOS 13 pèse 4,50 Go. Pour le moment, la mise à jour est en phase de déploiement, elle est déjà disponible pour certains utilisateurs qui utilisent la version bêta et un déploiement plus large devrait suivre prochainement.

La mise à jour stable d’OxygenOS 13 est mise en ligne pour OnePlus Nord CE avec un ensemble astucieux de fonctionnalités. La liste des modifications comprend des éléments de conception Aquamorphic, un nouveau widget d’horloge mondiale, la possibilité de créer de grands dossiers sur l’écran d’accueil, de nouvelles commandes de lecture multimédia, de nouveaux outils de balisage pour l’édition de capture d’écran, une boîte à outils de barre latérale pour gérer les applications de fenêtre flottante, un certain nombre d’optimisations pour Affichage permanent, HyperBoost GPA 4.0 pour des jeux plus rapides, et plus encore.

Voici le journal des modifications complet de la mise à jour OnePlus Nord CE Android 13.

Conception aquamorphique Ajoute les couleurs du thème Aquamorphic Design pour un confort visuel amélioré. Applique la philosophie Aquamorphic Design aux animations pour les rendre naturelles et vives. Ajoute Shadow-Reflective Clock, avec une ombre simulant l’orientation du soleil et de la lune. Ajoute un widget d’horloge mondiale sur l’écran d’accueil pour afficher l’heure dans différents fuseaux horaires. Optimise les couches d’interface utilisateur pour une expérience visuelle plus claire et plus nette. Adapte les mises en page réactives pour s’adapter à différentes tailles d’écran afin d’améliorer la lisibilité. Optimise la conception du widget pour rendre les informations plus faciles et plus rapides à trouver. Optimise les polices pour une meilleure lisibilité. Optimise les icônes système en utilisant le dernier schéma de couleurs pour rendre les icônes plus faciles à reconnaître. Enrichit et optimise les illustrations des fonctionnalités en incorporant des éléments multiculturels et inclusifs.

Efficacité Ajoute des dossiers volumineux à l’écran d’accueil. Vous pouvez maintenant ouvrir une application dans un dossier agrandi en un seul clic et tourner les pages du dossier d’un simple glissement. Ajoute le contrôle de la lecture multimédia et optimise l’expérience des paramètres rapides. Ajoute plus d’outils de balisage pour l’édition de capture d’écran. Ajoute la prise en charge de l’ajout de widgets à l’écran d’accueil, ce qui rend l’affichage des informations plus personnalisé. Ajoute la boîte à outils de la barre latérale. Vous pouvez ouvrir une fenêtre flottante dans les applications pour un fonctionnement fluide. Met à jour Doodle dans Notes. Vous pouvez désormais dessiner sur des graphiques pour prendre des notes plus efficacement. Optimise l’étagère. Glisser vers le bas sur l’écran d’accueil fera apparaître Étagère par défaut. Vous pouvez rechercher du contenu en ligne et sur votre appareil.

Interaction transparente Optimise Screencast, le contenu de la diffusion s’adaptant automatiquement à l’écran cible.

Personnalisation Optimise Bitmoji pour offrir plus d’animations Always-On Display. Ajoute Omoji pour vous permettre de vous exprimer rapidement avec des avatars personnalisés. Optimise l’affichage Insight Always-On, avec des paramètres d’affichage Always-On plus personnalisés disponibles.

Sécurité et confidentialité Ajoute une fonctionnalité de pixellisation automatique pour les captures d’écran de chat. Le système peut identifier et pixelliser automatiquement les images de profil et afficher les noms dans une capture d’écran de chat pour protéger votre vie privée. Ajoute l’effacement régulier des données du presse-papiers pour la protection de la vie privée. Optimise le coffre-fort privé. L’Advanced Encryption Standard (AES) est utilisé pour chiffrer tous les fichiers afin d’améliorer la sécurité des fichiers privés.

Santé et bien-être numérique Ajoute un espace enfant. Lorsque vous êtes dans Kid Space, votre application de navigateur passe automatiquement en mode Kids pour créer un espace adapté aux enfants. Ajoute des rappels de distance par rapport au téléphone, de lumière ambiante et de posture assise dans Kid Space. Ajoute le confort des yeux dans Kid Space pour protéger la vision des enfants.

Expérience de jeu Mises à niveau vers HyperBoost GPA 4.0 pour stabiliser la fréquence d’images et équilibrer les performances et la consommation d’énergie dans les scénarios clés.

Communication Améliore la stabilité des connexions au réseau mobile.

applications Résout un problème où vous ne parvenez pas à passer des appels vocaux ou vidéo avec WhatsApp dans certains scénarios.



Si vous possédez OnePlus Nord CE et que vous attendez la version stable d’Android 13, vous pouvez accéder aux paramètres de mises à jour logicielles et vérifier si une nouvelle mise à jour est disponible ou non. Si la mise à jour n’est pas encore disponible, vous pouvez attendre quelques jours. OnePlus publie généralement les mises à niveau majeures de manière échelonnée.

Si vous êtes pressé, vous pouvez mettre à niveau votre téléphone manuellement à l’aide de l’application de mise à jour OnePlus, puis le télécharger à l’aide de la méthode de mise à niveau locale. Avant la mise à niveau, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes. Assurez-vous également de charger votre smartphone à au moins 30 %.

Si vous avez une question, laissez-la dans la zone de commentaire ci-dessous. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

