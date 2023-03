BMW utilisera Android dans les voitures à partir de cette année !

L’industrie automobile n’est pas étrangère à l’influence de la technologie. Avec l’essor des véhicules électriques et l’intégration de fonctionnalités avancées telles que les capacités de conduite autonome, il est clair que les voitures sont de plus en plus axées sur la technologie. L’un des aspects majeurs de cette révolution technologique est l’utilisation de systèmes d’exploitation, et Android est à la pointe de cette tendance.

BMW utilisera Android dans ses voitures à partir de novembre de cette année

À l’heure actuelle, Android gagne rapidement en popularité dans l’industrie automobile, avec de nombreux grands fabricants qui se lancent à bord. Cette année, les fabricants allemands ont également emboîté le pas. Bien qu’ils ne soient pas encore tout à fait prêts à se lancer avec Google. Au lieu de cela, ils utilisent le logiciel Android, BMW étant le dernier ajout au mélange à partir de novembre.

Dans le cadre du Consumer Electronics Show (CES) 2023, un aperçu du BMW Operating System 9 a été dévoilé. Récemment, une capture d’écran de la nouvelle interface a été publiée, montrant la nouvelle structure du système d’exploitation. De nombreux modèles BMW recevront cette mise à jour cette année, car le système d’exploitation BMW 8.5 recevra également un look similaire. Cette version sera disponible sur les BMW i4, BMW iX et BMW i7 à partir de l’été. Cependant, il convient de noter que l’OS 8.5 n’est pas encore basé sur Android.

BMW prévoit de lancer le nouveau logiciel, OS 9, en novembre, en commençant par la BMW Série 2 Active Tourer et la BMW X1 ou la BMW iX1. Cependant, il est étrange que BMW ne mette pas ou ne puisse pas mettre à jour ses modèles haut de gamme actuels vers la version 9. Donc, si vous souhaitez acheter une BMW i4 maintenant, vous recevrez la même interface que la BMW iX1. Cependant, le modèle le moins cher recevra un meilleur logiciel avec des applications Android, en utilisant Aptoide comme magasin au lieu de Google.

D’autres constructeurs automobiles allemands adoptent également leur propre approche de cette tendance. Mercedes utilise partiellement Google, mais pas Android Automotive, et Volkswagen a développé sa propre boutique d’applications. Il est clair que ces entreprises comprennent le besoin d’intégration de la technologie, mais elles hésitent à adopter pleinement le package Android Automotive avec Google.