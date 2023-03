Examen du clavier sans fil Asus ROG Azoth

Qu’achèteriez-vous si vous aviez 250 $ à dépenser pour quelque chose lié au PC ? Une RTX 2060 d’occasion ? Un moniteur 1440p à taux de rafraîchissement élevé ? Que diriez-vous d’un Intel Core i7-12700KF ? Alternativement, vous pourriez faire sauter le lot sur le ROG Azoth, un clavier sans fil à 75 % d’Asus.

C’est un prix assez élevé pour n’importe quel clavier, mais l’Azoth n’est pas n’importe quel clavier.

L’Asus ROG Azoth possède de nombreuses fonctionnalités qui le distinguent d’un marché encombré: un support de joint en silicone, une connectivité tri-mode, des commutateurs remplaçables à chaud et un kit de lubrification. Mais les points forts pour beaucoup de gens seront probablement le petit écran OLED dans le coin et le fait qu’il s’agit de l’un de ces rares claviers qui sont parfaits pour la dactylographie et les jeux.

Avant d’acheter mon Razer Huntsman Elite bien-aimé, j’ai possédé un clavier sans clé pendant un certain temps, donc je suis habitué à ces petits facteurs de forme. Mais j’ai été surpris de voir que l’Azoth est encore plus petit que ce à quoi je m’attendais (12,83 pouces de longueur), en serrant quatre touches de navigation à double fonction dans une colonne à droite et les touches fléchées en dessous.

Dès l’instant où vous ouvrez la boîte, tout ce qui concerne le ROG Azoth crie le luxe, du packaging semblable à Apple au tissu en coton doux recouvrant le clavier lui-même. La première chose que vous remarquerez probablement est à quel point le clavier est lourd et bien fait ; à 2,6 livres, c’est pratiquement le même poids que le Huntsman Elite.

Ce n’est pas une mauvaise chose car ce petit clavier est si robuste que vous pourriez l’utiliser comme une arme. Il s’agit d’une qualité de construction supérieure, renforcée par une plaque supérieure en métal froide au toucher et des capuchons de touches PBT durables à double tir.

Le chargement de l’Asus Azoth se fait via le câble tressé USB-C vers USB-A de 6,5 pieds inclus. Une fois extrait, il peut être relié à un PC via Bluetooth ou sans fil 2,4 GHz en retirant le petit récepteur qui se trouve parfaitement à l’intérieur du clavier et en le branchant sur un port USB-A de rechange. Vous pouvez également utiliser une connexion filaire, bien sûr.

Il y a beaucoup de fonctionnalités dans l’Azoth qui le rendent convaincant, bien que le panneau OLED de 2 pouces dans le coin soit probablement celui qui fera dire aux amis, « Oooo! » En utilisant le logiciel Armory Crate d’Asus – qui est la pire partie de cette expérience – il peut être programmé pour afficher des animations/GIF personnalisés prédéfinis ou téléchargés, des bannières avec des messages personnalisés dans une variété de styles et de polices, des égaliseurs de spectre qui se déclenchent lorsque la musique est jouée, ou les informations système, qui sont mes préférées.

Le choix des informations système donne la possibilité d’afficher la fréquence, la tension, la température ou l’utilisation du GPU, du CPU ou de la DRAM, selon la métrique choisie.

La vérification de certaines de ces statistiques par rapport à GPU Tweak Monitor et HWInfo64 a montré qu’elles étaient généralement exactes.

À côté de l’écran OLED se trouve un petit bouton de commande à 3 voies qui donne un clic satisfaisant lorsqu’il est activé. Là encore, sa fonction peut être choisie dans une liste : volume du système, commandes de lecture multimédia, luminosité du clavier, luminosité de l’écran OLED, commutation des effets d’éclairage ou contrôle du ventilateur de la carte mère. Il peut également être personnalisé avec une sixième option pour lancer des applications et des sites Web, exécuter des macros, etc.

Asus dit que l’Azoth offre une expérience de frappe inégalée, et il est difficile de discuter avec cela. Sa conception de support en silicone utilise trois couches de mousse amortissante et de silicone pour amortir les touches lorsqu’elles sont enfoncées.

Cela sonne et se sent bien – presque spongieux mais dans le bon sens, comme caresser un Shiba Inu – et ils sont incroyablement satisfaisants pour les dactylographes rapides et / ou lourds et pour toute personne à portée de voix. Découvrez la comparaison avec les commutateurs optiques cliquables de Razer dans la vidéo ci-dessous. La barre d’espace est particulièrement impressionnante, peu importe où elle est enfoncée. Même sans repose-poignet, c’est le rêve d’un dactylographe.

Asus utilise sa propre solution de Switch à clé propriétaire dans l’Azoth plutôt que les commutateurs Cherry MX habituels, mais ceux-ci peuvent être remplacés s’ils ne vous conviennent pas. Le modèle d’test est livré avec des commutateurs ROG NX Red, qui ont une force d’actionnement de 40 g et un point d’actionnement de 1,8 mm. Ils sont lisses et linéaires sans bosse ni clic. Vous pouvez également acheter ce clavier avec des commutateurs tactiles NX Brown et/ou clicky NX Blue.

Les commutateurs Azoth sont naturellement pré-lubrifiés, mais Asus fournit tous les outils dont vous avez besoin pour retirer et lubrifier ses propres commutateurs NX et Cherry : une station de lubrification, un ouvre-interrupteur, une brosse et un pot de lubrifiant Krytox. Il y a même une vidéo explicative disponible.

L’Azoth est sans aucun doute excellent pour la frappe, mais comment se comporte-t-il avec les jeux ? C’est un clavier sans fil, après tout. Asus promet des connexions fiables à faible latence avec sa technologie sans fil SpeedNova en mode 2,4 GHz, et il tient cette promesse. Cyberpunk 2077, Atomic Heart et d’autres titres FPS sont réactifs sans décalage ni retard notable.

De plus, bien que cela s’applique à tous les petits claviers sans fil, j’ai apprécié de pouvoir déplacer facilement l’Azoth dans la position parfaite pour que mes mains reposent sur WASD sans tracas ni threads emmêlés.

Bien que je puisse me connecter instantanément en utilisant Bluetooth via le récepteur de ma carte mère, cela ne semblait pas aussi rapide que le mode 2,4 GHz, et la fonctionnalité de l’OLED se limite à afficher des images et des animations.

La durée de vie de la batterie est un autre élément fantastique de l’Azoth. Asus promet 2 000 heures d’utilisation de la connexion 2,4 GHz avec l’écran OLED et l’éclairage éteint. J’ai chargé le clavier il y a près de deux semaines et je l’utilise environ 10 heures par jour avec les lumières activées et les informations matérielles sur l’OLED, mais il me reste encore 40 % d’autonomie.

Au final, l’Azoth a très peu de défauts. Les seuls points négatifs sont le prix élevé, bien que ce ne soit pas le seul clavier aussi cher (le similaire SteelSeries Apex Pro TKL Wireless coûte également 250 $), et le logiciel Armory Crate, qui peut être bogué, lent et difficile à utiliser.

Alors, l’Asus ROG Azoth vaut-il 250 $ ? Cela dépend de la personne. En supposant que vous vouliez le meilleur clavier à 75% luxueux, fantastique pour les jeux et la frappe, robuste, sans fil, hautement personnalisable et doté d’un écran OLED très cool, alors oui, cela en vaut la peine.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :