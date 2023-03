Le Galaxy S23 Ultra est bien plus résistant que l’iPhone 14 Pro Max

Dans le monde des smartphones haut de gamme, le Samsung Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro Max sont les deux appareils les plus populaires. Avec le lancement récent du Samsung Galaxy S23, beaucoup se demandent lequel de ces deux téléphones est vraiment le meilleur. Bien que les deux téléphones soient excellents à bien des égards, un domaine de préoccupation particulier pour de nombreux utilisateurs est leur capacité à résister aux chutes et à d’autres types de dommages.

Test de durabilité Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max

Pour répondre à cette question, la populaire chaîne PhoneBuff a récemment mené une série de tests pour comparer la résistance aux chutes de ces deux appareils. Dans la vidéo, le Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro Max sont soumis à une série de chutes de hauteurs et d’angles différents. Dans le but de déterminer quel appareil est le plus résistant aux dommages.

Malgré le prix élevé des deux téléphones, PhoneBuff a jugé bon de dépenser environ 3 000 $ pour effectuer ce test. Alors que les deux appareils ont subi des dommages importants à chacune des chutes. Le Galaxy S23 semble globalement plus résistant.

Au cours du test, il est devenu évident qu’aucun des appareils n’était capable de résister à une chute sans subir de dommages. Cependant, il y avait quelques différences clés entre les deux téléphones. En termes de comment ils se sont comportés dans différents types de chutes.

Par exemple, lors du test de chute arrière, le Galaxy S23 est arrivé en tête. Alors que les deux appareils ont subi des dommages à la vitre arrière. Le Galaxy S23 avait des pauses plus propres et les dégâts étaient limités aux coins. En revanche, l’iPhone a subi des dommages plus importants. Et le dos s’est fissuré pour révéler une couleur bleue de l’intérieur de l’appareil.

En revanche, lors du test de chute en coin, l’iPhone s’est avéré plus résistant. Alors que les deux appareils ont subi des dommages au verre, le métal de l’iPhone a mieux résisté à l’impact que le Samsung.

En fin de compte, lors du test de chute d’écran, les deux appareils ont subi des dommages importants. Et leurs écrans ont été brisés et ont besoin d’être remplacés. Alors que le Galaxy S23 semblait subir un peu plus de dégâts en raison de la nature de son écran incurvé, l’iPhone a également subi des dommages importants.

Malgré le fait que les deux téléphones ont subi des dommages importants lors de chacune des chutes. Le Galaxy S23 est légèrement plus résistant dans l’ensemble. Bien que les différences n’étaient pas dramatiques, le Galaxy S23 avait des pauses plus propres. Et a pu résister aux chutes un peu mieux que l’iPhone.

Bien sûr, il est important de garder à l’esprit qu’il ne s’agissait que d’un test et que les résultats pourraient varier avec des tests supplémentaires. Cependant, pour ceux qui s’inquiètent de la résistance aux chutes de leurs smartphones haut de gamme, ce test fournit des informations précieuses sur les forces et les faiblesses relatives du Samsung Galaxy S23 et de l’iPhone 14 Pro Max.