Meilleures prises intelligentes en 2023 pour Alexa, Google Home et Apple HomeKit

Les maisons intelligentes sont une nécessité du monde moderne, tout comme les meilleures prises intelligentes. Plus important encore, les appareils domestiques intelligents d’aujourd’hui ont besoin d’une prise intelligente compatible pour fonctionner correctement. Mais cela n’indique pas que vous devez acheter tous les produits électroniques de votre supermarché local. Il s’agit d’une approche « Go Smart, Not Hard ».

Les appareils domestiques intelligents ont toujours besoin d’une prise intelligente car vous ne risquez pas de les perdre en connectant une prise locale. Par exemple, vous pouvez rechercher la meilleure prise intelligente pour Alexa, Google Home et d’autres appareils technologiques. Pour vous aider, nous avons compilé une liste de prises fiables. Ces prises sont également compatibles avec d’autres fonctionnalités innovantes pour la maison, telles que les lumières, les cafetières et d’autres appareils.

Meilleures prises intelligentes en 2023 :

Il n’y a pas d’âge ni d’ère pour les prises intelligentes ; ils sont toujours utiles lorsque vous voulez éviter de risquer votre appareil intelligent premium. Compte tenu de l’importance des prises intelligentes, nous avons une courte liste à partager avec vous :

TP-Link propose une excellente gamme de produits pour les maisons intelligentes Alexa et Google. TP-Link Kasa EP25 est un produit fiable, efficace et compact pour tous les appareils intelligents de votre maison. Avec cette prise universelle, vous pouvez facilement contrôler toutes vos installations quotidiennes avec une application facile à utiliser. Mieux encore, il répond instantanément aux commandes de l’utilisateur.

De plus, c’est une option abordable car elle prend en charge Apple HomeKit. Cela semble être une fonctionnalité bonus car la plupart des prises intelligentes ne prennent pas en charge Apple HomeKit. Cependant, nous devons vous informer qu’il ne prend pas en charge la protection intégrée contre les surtensions. De plus, vous n’avez pas besoin d’un concentrateur.

Le Leviton D215P-2RW a attiré notre attention en raison de son design élégant et compact. Surtout, il est beaucoup plus fin que ses homologues disponibles au même prix. Il dispose d’un excellent affichage de fenêtre d’angle qui s’allume et s’éteint à votre commande. La meilleure partie est que cette prise intelligente Leviton est facile à installer et que l’application suit le mouvement.

L’écran d’accueil de l’application affiche toutes les prises actives. Il affiche également leur état et un bouton de commande pour allumer ou éteindre les prises. Il fonctionne également mieux avec les principaux appareils domestiques intelligents tels que Google Home, Alexa et Apple HomeKit.

Wyze A6 meilleure prise intelligente extérieure :

Le Wyze A6 Outdoor est l’une des meilleures prises intelligentes d’extérieur pour Google Home, Alexa et Apple HomeKit. C’est la seule prise étanche à la poussière et à l’eau de notre liste avec un indice de protection IP64. C’est aussi un meilleur choix pour les acheteurs vivant dans des climats différents. Cette meilleure prise intelligente peut résister à des températures comprises entre -4 et 120 degrés.

Non seulement cela, mais cette prise a beaucoup plus à offrir, tout cela grâce à la couverture en caoutchouc qui la protège des intempéries extérieures. Son capteur de lumière ambiante est la caractéristique la plus importante, qui atténue et éclaire sans compter sur des commandes intelligentes ou une connexion Wi-Fi.

Certifié Amazon pour les humains :

Amazon Certified for Humans est une autre meilleure prise intelligente à acheter en 2023. La caractéristique la plus importante d’Amazon Certified For Humans est qu’elle peut être facilement intégrée à la commande vocale Alexa. Bien sûr, il n’est pas surprenant que le détaillant en ligne soit à fond pour son produit de marque.

De plus, cette prise intelligente fait exactement ce pour quoi elle est annoncée. Il y a quelque chose dont vous devez être conscient lors de l’achat de cette meilleure prise intelligente pour Google Home : la prise en charge IFTTT. Il manque le support IFTTT officiel, qui est nécessaire pour les maisons intelligentes et les utilisateurs expérimentés.

La prise Emporia offre des fonctionnalités similaires aux autres produits de notre liste. Il offre par exemple la compatibilité Google et Alexa. Il offre également une programmation et un contrôle marche/arrêt instantané. Plus important encore, l’application se concentre davantage sur la surveillance de l’énergie. Comme d’autres applications de prise, il affiche les informations nécessaires sur l’écran d’accueil, telles que toutes les prises connectées, leur état et la quantité d’énergie qu’elles consomment. Il fournit également une option de contrôle de l’alimentation permettant aux utilisateurs d’allumer et d’éteindre les prises selon les besoins.

Conclusion de l’éditeur :

Les meilleures prises intelligentes sont une nécessité du monde moderne, mais est-il nécessaire d’en avoir une ? Bien sûr, c’est parce que vous ne risquez à aucun prix vos appareils électroménagers ou vos appareils domestiques intelligents. Presque tous les produits sont raisonnables ; vous pouvez sûrement les utiliser. Nous avons également inclus des critiques si nécessaire. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ces produits dans la section commentaires ci-dessous.