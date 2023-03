Google Chrome Cleanup disparaît après presque 10 ans

L’outil de nettoyage Chrome de Google a été créé pour analyser les ordinateurs à la recherche de logiciels indésirables (UwS) qui causent des problèmes avec Google Chrome. Il ciblait les programmes potentiellement indésirables, les logiciels malveillants, les extensions de logiciels publicitaires et autres. Celles-ci ont provoqué des publicités et d’autres modifications inattendues des paramètres. Cependant, à partir de la version 111 de Chrome, la fonctionnalité sera désactivée et ne sera plus disponible pour les utilisateurs.

Google met fin à l’outil de nettoyage de Chrome

Sorti en 2015, l’outil de nettoyage Chrome a effectué plus de 80 millions de nettoyages, selon Google. Cependant, plusieurs facteurs ont conduit Google à prendre la décision de retirer cet outil. Les plaintes des utilisateurs concernant les logiciels indésirables ont diminué au fil des ans. La sécurité Windows s’est également considérablement améliorée depuis 2015 pour pouvoir détecter et bloquer UwS avant qu’ils ne soient téléchargés ou installés sur notre PC Windows. Google Safe Browsing, de nouvelles techniques pour bloquer le vol de cookies ont également été améliorées entre-temps.

De son côté, Google indique qu’il supprimera également le composant qui servait à analyser périodiquement les machines Windows. Demander aux utilisateurs de nettoyer lorsqu’il a trouvé quelque chose de suspect. Les utilisateurs continueront d’être protégés par Google Safe Browsing dans Chrome, qui bloque automatiquement les sites Web et les téléchargements dangereux. De plus, l’utilisateur peut également opter pour une protection renforcée en accédant à chrome://settings/security, qui augmente la protection en partageant des données en temps réel avec la navigation sécurisée.

Il semble que les ordinateurs Windows ne soient plus aussi dangereux qu’avant. On verra si petit à petit on peut dire que les problèmes de sécurité appartiennent au passé. Pendant ce temps, il semble que Google lui-même trouve les ordinateurs Windows plus sécurisés.

