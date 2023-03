Le dernier modèle phare d’Oukitel, le WP21 Ultra, sera bientôt livré avec une caméra thermique

Vous vous souvenez du smartphone durci Oukitel WP21 ? L’un des meilleurs smartphones économiques avec une configuration luxueuse. Vous vous souvenez du taux de rafraîchissement de 120 Hz ? La charge rapide 66W ? Maintenant, en 2023, Oukitel lance la version mise à jour : WP21 Ultra.

Imagerie thermique

La principale caractéristique de l’Oukitel WP21 Ultra est l’imagerie thermique. Il s’agit d’une technologie qui a un large éventail d’applications, y compris la recherche de vie, la vision nocturne, la détection de température, les applications médicales, etc. Sur OUKITEL WP21 Ultra, la résolution de l’imagerie thermique est de 256*192 et la fréquence d’images est de 25Hz, parfaitement adaptée des scénarios tels que la détection de températures pendant la cuisson, l’entretien d’équipements industriels, etc. Pour les utilisations industrielles, ou si vous en avez simplement envie, passez en mode professionnel qui vous permet de définir des paramètres plus avancés comme la sélection du mode échelle de température ou l’activation de la détection de température locale. De plus, il a plusieurs palettes de couleurs pour le garder visuellement excitant.

Capacité de batterie monstrueuse de 9800 mAh

Même avec une application aussi haut de gamme à bord, il n’y a toujours pas besoin de se soucier de la batterie. La batterie monstrueuse de 9800 mAh garantit que vous êtes entre de bonnes mains tout en vous concentrant sur votre travail. Avec la charge ultra rapide de 66 W, le WP21 Ultra est rechargé de 0 % à 50 % en 25 minutes seulement. Il élimine tous les soucis de batterie en train de mourir. Mieux encore, il peut inverser l’alimentation de vos autres appareils en cas d’urgence. Un téléphone ET une banque d’alimentation !

Fluidité absolue

Équipé du processeur MTK Helio G99 Octa-core avec la technologie de traitement 6 nm, d’un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz et de 12 Go de RAM + 256 Go de ROM, WP21 Ultra vous offre une facilité et une fluidité de fonctionnement qui ne peuvent être vécues que décrites avec des mots.

Caméra

Deux caméras arrière comprenant une caméra principale de 64MP, une caméra de vision nocturne IR de 20MP, qui peuvent satisfaire tous les besoins pour capturer la beauté que la vie a à offrir ! Pour vos beaux selfies, la caméra frontale Sony 20MP est à votre service.

IP68, IP69K et MIL-STD-810H

Bien sûr, comme c’est la norme avec les téléphones robustes Oukitel, le WP21 Ultra est certifié étanche (jusqu’à 30 minutes à 1,5 m sous l’eau), anti-poussière à 360° et anti-chute (jusqu’à 1,5 m).

À propos de OUKITEL

OUKITEL est une marque de smartphones robustes bien connue dans le monde entier. Ils ont lancé avec succès les appareils très populaires WP19 et WP21 en 2022. Dans l’esprit de fournir aux consommateurs des téléphones robustes haut de gamme mais économiques, Oukitel a en effet récidivé. Pour répondre à la demande croissante des utilisateurs pour les téléphones Android robustes, un nouveau modèle amélioré WP22 Ultra sera lancé en mars.