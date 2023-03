Le roi des téléphones mobiles HarmonyOS est là : les détails clés du Huawei P60 révélés

Selon des rapports récents, la série Huawei P60 ne sera officielle que le 23 mars 2023. Cet appareil sera livré avec le nouveau HarmonyOS 3.0. La société tiendra une nouvelle conférence de presse sur les produits où elle dévoilera officiellement ce nouveau produit phare. Huawei redémarrera son nouveau modèle de produit phare d’un an avec la sortie de la série Huawei P60. Cela indique que la société lancera la série P au premier semestre et la série Mate au second semestre.

Comme d’habitude, la série Huawei P60 aura quelques modèles. D’après les rapports jusqu’à présent, cette série comportera trois modèles, dont Huawei P60, P60 Pro et P60E. Au cours des derniers mois, il y a eu beaucoup plus de détails sur cet appareil. La série Huawei P60 sera alimentée par le même chipset phare Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 que la série Huawei Mate50. Il utilise une architecture à huit cœurs et est construit à l’aide de la technologie 4 nm de TSMC. Malheureusement, cet appareil ne prendra toujours pas en charge le réseau 5G.

Cependant, en regardant la réponse si loin du marché, la 5G n’est pas d’une grande importance. Pour le moment, cela n’a aucun impact sur les achats de téléphones portables. Après tout, le produit phare de la série P de chaque année utilisera le même processeur que la série Mate de l’année précédente, conformément à la pratique antérieure de Huawei consistant à utiliser ses propres puces.

Conception Huawei P60

La série Huawei P60 aurait une conception modulaire rectangulaire en termes d’apparence. Cet appareil aura également un flash dans le coin supérieur droit, une petite lentille dans chacun des coins supérieur gauche et inférieur gauche et une grande lentille circulaire au centre. D’après les commentaires jusqu’à présent, même si cet appareil a toujours l’air bien, il n’est pas aussi bon que le Huawei P50. À mon humble avis, le Huawei 60 a en effet fait un effort audacieux pour changer par rapport au look de son prédécesseur. L’accent visuel est plus net après le réglage.

Dans le département de la caméra, la série Huawei P60 fait l’objet d’une refonte complète. Un objectif de la série Sony IMX8, qui permet la stabilisation optique de l’image, sera utilisé sur l’appareil photo principal. Un ultra grand-angle de 50MP et un téléobjectif de 64MP constituent la caméra auxiliaire.

De plus, il sera comparable au Mate50 de l’année précédente. En plus d’avoir une ouverture variable, l’objectif sera également capable de produire des images variables super optiques XMAGE. Inévitablement, Huawei devrait lentement permettre à tous les téléphones mobiles de prendre en charge cette technologie d’imagerie.

Caractéristiques

Selon les rumeurs, le Huawei P60 Pro aurait également un écran OLED de 6,6 pouces avec une résolution de 3200 x 1440. Il prendra également en charge une fréquence d’images de 120 Hz et une gradation PWM haute fréquence de 1920 Hz. Sous le capot, cet appareil est livré avec une batterie intégrée de 5000 mAh. Cette batterie prendra en charge à la fois une charge rapide typique de 100 W et une charge rapide sans fil de 50 W.

Selon les rumeurs, la série Huawei P60 utilisera du verre Kunlun similaire à celui trouvé sur la série Mate 50. Cet appareil permettra également la connectivité satellite Beidou et inclura Hongmeng OS 3.0. En fait, la société appelle cet appareil le « King of HarmonOS » car il peut être doté de toutes nouvelles fonctionnalités exclusives à Harmony.

À l’heure actuelle, le plus gros suspense des fuites de la série Huawei P60 jusqu’à présent est le prix. Il convient de noter qu’après le lancement de cette nouvelle série, naturellement, le prix de la précédente série Huawei P50 baissera.

Histoire de la série Huawei P

La série P de Huawei est une gamme de smartphones phares que la société a lancée en 2012. Depuis lors, Huawei a lancé un nouveau téléphone de la série P chaque année, généralement au cours du premier semestre. Voici un bref aperçu de l’histoire de la série P de Huawei :

Huawei P1 (2012)

Le premier téléphone de la série P, le Huawei P1, est sorti en mai 2012. Il est livré avec un écran de 4,3 pouces, un processeur double cœur et un appareil photo 8MP.

Huawei P2 (2013)

Le deuxième téléphone de la série P, le Huawei P2, est sorti en février 2013. Il utilise un écran de 4,7 pouces, une puce quadricœur et un appareil photo 13MP.

Huawei P6 (2014)

Le Huawei P6, sorti en juin 2014, était l’un des smartphones les plus fins de son époque avec seulement 6,18 mm d’épaisseur. Il utilise un écran de 4,7 pouces, un processeur quad-core et un appareil photo 8MP.

Huawei P7 (2014)

Le Huawei P7 est sorti en mai 2014, juste un mois avant le premier anniversaire du P6. Il dispose d’un écran de 5 pouces, d’une puce quad-core et d’un appareil photo 13MP.

Huawei P8 (2015)

Le Huawei P8 est sorti en avril 2015. Il dispose d’un écran de 5,2 pouces, d’une puce octa-core et d’un appareil photo 13MP avec stabilisation optique de l’image.

Huawei P9 (2016)

Le Huawei P9 est sorti en avril 2016. Il utilise un écran de 5,2 pouces, une configuration à double caméra (co-conçue avec Leica) et un SoC Kirin 955.

Huawei P10 (2017)

Le Huawei P10 est sorti en février 2017. Il est livré avec un écran de 5,1 pouces, une configuration à double caméra (co-conçue avec Leica) et un Kirin 960 SoC.

Huawei P20 (2018)

Le Huawei P20 est sorti en mars 2018. Cet appareil dispose d’un écran de 5,8 pouces, d’une configuration à double caméra (co-conçue avec Leica), ainsi que d’un Kirin 970 SoC.

Huawei P30 (2019)

Le Huawei P30 est sorti en mars 2019. Par ailleurs, il dispose d’un écran de 6,1 pouces, d’une configuration à trois caméras (co-conçue avec Leica) et d’un Kirin 980 SoC.

Huawei P40 (2020)

Le Huawei P40 est sorti en avril 2020. Il dispose d’un écran de 6,1 pouces, d’une configuration à trois caméras (co-conçue avec Leica) et d’une puce Kirin 990.

Huawei P50 (2021)

Le Huawei P50 est sorti en juillet 2021. Il dispose également d’un écran de 6,5 pouces, d’une configuration à double caméra et d’un SoC Kirin 9000.

Il convient de noter que les derniers modèles de la série, en particulier ceux sortis après 2019, ont été confrontés à des défis avec les marchés occidentaux en raison de préoccupations concernant les liens de Huawei avec le gouvernement chinois et d’allégations d’espionnage. Cela a conduit à des restrictions sur l’accès de Huawei à certaines technologies clés, telles que Google Mobile Services, ce qui a affecté la capacité de l’entreprise à vendre ses appareils en dehors de la Chine.