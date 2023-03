Bloomberg : Apple remanie son organisation commerciale « pour se concentrer davantage sur l’Inde »

Apple réorganise ses stratégies de vente internationales « pour mettre davantage l’accent sur l’Inde », selon un nouveau rapport de Bloomberg. Dans le cadre de ce remaniement, l’Inde deviendra pour la première fois sa propre « région de vente » chez Apple.

Le rapport explique qu’Apple effectue le changement à la lumière du récent départ d’un vice-président :

Apple opère le changement après que son vice-président en charge de l’Inde, du Moyen-Orient, de la Méditerranée, de l’Europe de l’Est et de l’Afrique – Hugues Asseman – a récemment pris sa retraite. Avec son départ, le fabricant d’iPhone fait la promotion de son responsable indien, qui relevait d’Asseman. Ce dirigeant, Ashish Chowdhary, relèvera désormais directement de Michael Fenger, responsable des ventes de produits chez Apple. Les derniers changements affecteront la structure de gestion d’Apple, mais pas la façon dont elle rend compte des ventes régionales dans les résultats financiers publics. Dans ces déclarations, la société inclut l’Inde dans sa catégorie Europe, ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique. Il se décompose également en quatre autres régions : les Amériques, la Grande Chine, le Japon et le reste de l’Asie-Pacifique.

La restructuration s’aligne sur ce que Bloomberg appelle une récente « poussée de la demande » en Inde et donnera au pays une « importance accrue » au sein d’Apple. Le rapport cite « des personnes connaissant le sujet », car ces changements ne sont pas annoncés publiquement par Apple.

De plus, non seulement Apple constate une augmentation de la demande en Inde, mais la société met également de plus en plus l’accent sur le pays pour la fabrication. Pas plus tard que la semaine dernière, un rapport a mis en évidence une nouvelle usine massive de Foxconn à venir en Inde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :