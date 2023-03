ChatGPT prêt à dominer le monde ! Slack l’intégrera également

Il semble qu’OpenAI soit sur le point de dominer le monde avec ChatGPT. D’accord, c’est peut-être juste une exagération de ma part, mais nous ne pouvons pas nier à quel point le chatbot basé sur l’IA de l’entreprise est tout un phénomène. Il a explosé tout d’un coup avec son chatbot IA, et a conquis des millions d’utilisateurs à travers le monde. OpenAI a révolutionné la façon dont nous recherchons des informations sur le Web. Plutôt que d’avoir à consulter les pages Web via le moteur de recherche conventionnel, le chatbot obtient la plupart des informations nécessaires directement à partir de sa boîte de discussion. Grâce à cette révolution, OpenAI a conquis un ensemble de partenaires dans le segment des grandes technologies, dont Microsoft et apparemment Salesforce.

Rencontre avec EinsteinGPT, le point de vue de Slack sur ChatGPT

Microsoft est un partenaire clé indéniable pour OpenAI. Le géant a investi environ 10 milliards de dollars pour aider OpenAI à améliorer ChatGPT. En échange, il peut facilement intégrer l’expertise de l’entreprise pour améliorer Bing. Le résultat est un nouveau chatbot Bing piloté par la technologie de ChatGPT et qui est en test bêta. Google court pour s’assurer que son concurrent – ​​Bard – se prépare à temps. Sinon, ChatGPT peut facilement ruiner les plans et le modèle commercial de l’entreprise. Selon un nouveau rapport, il semble que ChatGPT obtiendra bientôt un autre adoptant – Slack.

Salesforce Inc., pour ceux qui ne le savent pas, est derrière Slack. C’est une application/plate-forme puissante utilisée par plusieurs équipes de travail, étudiants, etc. Maintenant, il semble que Slack devienne plus intelligent avec l’inclusion de l’expertise d’OpenAI. La société a annoncé mardi qu’elle travaillait avec OpenAI. Le but est d’amener le chatbot sur Slack. De plus, le partenariat s’étendra pour apporter plus d’IA à ses logiciels d’entreprise. Salesforce annonce qu’il va introduire une nouvelle technologie baptisée EinsteinGPT. Il combinera son IA avec celle de partenaires extérieurs, dont OpenAI. Cela aidera à générer des brouillons d’e-mails, des informations sur le compte client et du code informatique. ChatGPT entrera également dans Slack pour aider les utilisateurs à résumer les fils de conversation. Ils pourront également traiter d’autres requêtes.

Slack vs Team – lequel aura la meilleure IA ?

De toute évidence, Slack est la dernière plate-forme à rejoindre la tendance de l’IA. Il y a toute une course en cours dans le segment technologique pour mettre en œuvre l’IA. Avec l’essor de ChatGPT, tout le monde est vraiment convaincu que l’IA est la prochaine grande nouveauté. – Au grand dam de Mark Zuckerberg avec son métaverse (toux, toux).

En ce moment, la technologie OpenAI s’avère vraiment intéressante. Il peut créer du texte, des images et d’autres contenus basés sur des entrées de données passées. Il y a encore quelques lacunes, mais il faut noter que tout est en bêta test. De plus, dans son état actuel, ChatGPT fonctionne plutôt bien et tient ses promesses. L’un de ses inconvénients réside dans les limites fixées par ses données basées sur 2021. Mais cela pourrait changer bientôt avec plus d’investissements.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Il convient de noter que Slack n’est qu’une autre application dans ce domaine pour obtenir « l’intelligence GPT ». Vous vous souvenez de Microsoft ? Le géant qui a investi des milliards dans OpenAI ? En plus de Bing et Edge, la société ajoute également ChatGPT à ses équipes produit. De plus, il prévoit d’inclure des suggestions sur les réponses par e-mail aux vendeurs via son abonnement Viva Sales. Les équipes rivalisent avec Slack, et c’est incroyable. L’investissement de Microsoft n’empêche pas OpenAI de travailler avec d’autres entreprises. Bien sûr, MS peut obtenir certains avantages, mais l’accord n’empêchera pas ChatGPT de travailler avec un concurrent direct.

L’EinsteinGPT de Slack aura toujours des caractéristiques uniques

Salesforce déclare que l’intégration est une réponse directe aux demandes récentes. À l’heure actuelle, les entreprises sont en ligne pour la mise en œuvre de cette nouvelle technologie tendance. Selon Clara Shih, directrice générale de SalesForce, les données exclusives de l’entreprise et les modèles d’IA aideront à différencier l’offre. Cela indique que même s’il implémentera la technologie d’OpenAI, le soi-disant EinsteinGPT peut apporter des caractéristiques uniques pour le rendre plus intéressant. Au final, ce sont les consommateurs qui en profitent.

Dès que Slack disposera des nouvelles fonctionnalités d’IA, nous vous tiendrons au courant avec plus de détails. Il convient de noter que Slack a des modèles commerciaux payants et gratuits. Nous sommes curieux de voir si le plan gratuit bénéficiera de ces nouvelles fonctionnalités d’IA.