Voici comment Google a pris du retard sur ChatGPT et Microsoft Bing

L’intelligence artificielle est un sujet brûlant depuis des années, et avec l’émergence de ChatGPT, il semble que la course à la domination de l’industrie de l’IA se soit intensifiée. OpenAI et Microsoft ont pris les devants dans cette course en intégrant GPT-3.5, le modèle de langage derrière ChatGPT, dans leur moteur de recherche et navigateur Web Bing, Edge. De plus, Microsoft prévoit d’intégrer cette technologie dans sa suite Office, notamment Word, Outlook et PowerPoint.

Google contre ChatGPT

Google, en revanche, n’a pas réussi à s’imposer comme un pionnier dans ce domaine. Malgré d’innombrables projets de recherche et atouts, le géant du web a perdu du terrain en retardant sine die l’arrivée de son chatbot. L’alternative de Google, Bard, basée sur LaMDA, un puissant modèle de langage développé par Google il y a des années, n’a pas réussi à s’enthousiasmer en raison d’un lancement précipité ponctué de maladresses.

L’enquête du Wall Street Journal sur l’approche prudente de Google envers l’IA révèle que la société a rejeté à plusieurs reprises LaMDA, qui était disponible bien avant la révolution ChatGPT. Développé par deux de ses chercheurs, Daniel De Freitas et Noam Shazeer, le duo a souhaité intégrer leur invention à Google Assistant. Donnant à Google une énorme avance sur les autres assistants intelligents du marché et sur la recherche Google. Cependant, la société a estimé que le programme informatique ne répondait pas à ses normes de sécurité et, par conséquent, le modèle est resté confiné aux frontières de Mountain View.

Selon Gaurav Nemade, ancien chef de produit Google qui a travaillé sur l’IA, « Google a du mal à équilibrer le niveau de risque qu’il prend avec le maintien d’un leadership éthique ». Cette déclaration suggère que Google est prudent avant d’entrer dans le domaine de l’IA. Craignant que le moindre faux pas ne vienne ternir sa réputation ces dernières années.

En revanche, l’approche ambitieuse de Microsoft en matière d’IA lui a permis de prendre la tête de cette course. En intégrant la technologie de ChatGPT dans son moteur de recherche, son navigateur Web et sa suite Office, Microsoft a montré sa détermination à s’imposer comme un pionnier dans l’industrie de l’IA.

Dans l’ensemble, l’émergence de ChatGPT a intensifié la course à la domination de l’industrie de l’IA. Et Microsoft a pris les devants en intégrant sa technologie dans diverses applications. D’autre part, l’approche prudente de Google envers l’IA l’a empêché de s’imposer comme un pionnier. Et son rejet de LaMDA montre que l’entreprise a encore du mal à équilibrer le niveau de risque qu’elle prend avec le maintien d’un leadership éthique.

Google, sous la direction du PDG Sundar Pichai, a mis en place des directives strictes pour l’intelligence artificielle (IA) en 2018. Ces directives comprenaient sept principes, tels que le respect de la vie privée et la prévention des préjugés. Pichai a également souligné l’importance de tester l’IA de manière approfondie dans des environnements fermés avant de la publier pour limiter les résultats imprévus.

Cependant, malgré ces directives, Google a été critiqué pour son approche de l’IA. En 2021, deux chercheurs, Daniel De Freitas et Noam Shazeer, ont démissionné de Google, déçus de l’approche de l’entreprise en matière d’IA. Ils ont lancé leur propre entreprise, Character Technologies, et développé un chatbot qui peut converser comme des personnages célèbres.

Google a également fait face à une controverse sur son modèle de langage, LaMDA. La société a refusé à plusieurs reprises de mettre en ligne une démonstration publique de LaMDA, invoquant des problèmes de sécurité. En mai 2022, Google a finalement décidé de proposer une démo de LaMDA lors de la Google I/O. Mais la controverse sur les commentaires d’un ingénieur de Google sur la sensibilité de l’IA a conduit l’entreprise à annuler la démo.

En revanche, Microsoft a parfois avancé à la va-vite dans le domaine de l’IA. L’entreprise a dû ajouter des limites à son chatbot, Prometheus, intégré au moteur de recherche Bing. Microsoft a limité chaque conversation à un maximum de six questions. Et ajouté un bouton pour ajuster la personnalité du chatbot pour l’empêcher de dérailler.

L’approche prudente de Google vis-à-vis de l’IA peut être due à la taille de l’entreprise et aux conséquences potentielles d’un dysfonctionnement de l’IA. Alors que Microsoft s’est montré disposé à mettre son chatbot en contact avec les internautes, Google a préféré tester intensivement son IA dans des environnements clos. Cependant, la prudence de Google peut également être une occasion manquée. Comme d’autres entreprises ont pris les devants dans le domaine de l’IA.

L’avenir de Google Barde

La sortie très attendue par Google de son modèle de langage, Bard, a pris une nouvelle direction. Initialement, la société avait l’intention de se concentrer principalement sur la recherche en ligne, similaire à Prometheus de Microsoft. Cependant, des rapports récents suggèrent que les dirigeants de Google reconsidèrent cette stratégie. Et explorent maintenant un modèle de chatbot multifonctionnel, similaire à ChatGPT.

Lors d’une réunion organisée pour ses employés début mars, plusieurs cadres de Google. Y compris le chef de produit de Bard, Jack Krawczyk, ont partagé leurs réflexions sur la nouvelle direction. Krawczyk a souligné que Bard n’est pas seulement un outil de recherche. Mais aussi un compagnon créatif qui peut servir de bougie d’allumage pour l’imagination.

La nouvelle approche est un changement important pour Google, qui a longtemps dominé le marché de la recherche en ligne. Avec Bard, Google explore maintenant les possibilités de créer un chatbot qui peut remplir de multiples fonctions au-delà des simples recherches en ligne.

La décision de changer la stratégie de Bard n’est pas surprenante, compte tenu du succès d’autres modèles de langage, tels que ChatGPT. ChatGPT, qui a été développé par OpenAI, s’est avéré très polyvalent et capable d’effectuer un large éventail de tâches, de la génération de texte en langage naturel à la réponse aux questions et même à la tenue de conversations.

En suivant les traces de ChatGPT, Google espère développer un chatbot qui ne pourra pas seulement rivaliser avec les modèles linguistiques existants. Mais aussi offrir des fonctionnalités nouvelles et innovantes qui le distinguent des autres.

Alors que Bard pourra toujours effectuer des recherches en ligne via Google Search, il aura également d’autres fonctions qui n’ont pas encore été révélées. La société devrait publier la première démo publique de Bard dans un proche avenir. Ce qui donnera aux utilisateurs un aperçu des capacités et des fonctionnalités du chatbot.