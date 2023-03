Elon Musk en difficulté ! L’UE veut que plus d’employés travaillent sur Twitter

L’histoire d’Elon Musk avec Twitter a eu de nombreux rebondissements mais s’est terminée par la conclusion de l’accord en octobre de l’année dernière. Peu de temps après avoir pris ses fonctions à la barre, Elon Musk a entamé une série de changements sur les réseaux sociaux. Outre quelques changements pour le rendre rentable, Musk a également décidé de réduire ses coûts en licenciant plusieurs employés. Twitter a coupé une grande partie de son équipe. Mais il convient de mentionner que ce n’est pas spécifique aux médias sociaux. Le même mouvement a également touché plusieurs grandes technologies. Selon un nouveau rapport, l’UE n’est pas satisfaite de la situation actuelle de Twitter.

L’UE veut plus d’humains sur Twitter

Selon un nouveau rapport, certains régulateurs de l’UE ont demandé à Elon Musk d’embaucher plus d’employés «humains». Ceux-ci devraient travailler sur la vérification des faits et également examiner les publications sur Twitter. L’information vient du Financial Times. La demande intervient à la lumière des changements massifs qui ont frappé l’entreprise après l’achat de Musk. Cette décision a soulevé une série de préoccupations concernant la loi sur les services numériques en Europe. Ces nouvelles règles entreront en vigueur au début de 2024, mais les entreprises « intelligentes » commenceront à appliquer les règles dès maintenant.

Les nouvelles règles de l’UE exigent des plateformes web qu’elles adoptent des mesures spécifiques contre les contenus illégaux. Après avoir pris les rênes, Elon Musk a licencié près de la moitié des employés. Par la suite, elle a orienté plusieurs de ses demandes vers le domaine de l’automatisation. La modération de contenu s’inscrit essentiellement dans ces nouvelles opérations. Les régulateurs de l’UE ne sont pas satisfaits de ces changements et exigent que les médias sociaux emploient plus de personnes dans ce domaine. Il y a un problème : embaucher plus de personnes va à l’encontre des plans d’Elon Musk. À l’heure actuelle, l’objectif est de réduire les coûts et de générer des bénéfices. Selon Reuters, une réunion pour discuter de ce thème a eu lieu ce mardi (7 mars) entre Musk, des dirigeants et des régulateurs à Bruxelles.

Les changements apportés aux médias sociaux comprennent des coupes dans les équipes de confiance et de sécurité. De plus, il a fermé plusieurs bureaux à travers le monde. Le patron de l’entreprise à l’UE, Thierry Breton, a alerté Musk en janvier lors d’un appel vidéo. Selon lui, l’entreprise aura un « gros chantier en avant ». Il devra appliquer des politiques d’utilisation transparentes, renforcer la modération du contenu et protéger la liberté d’expression.

Elon Musk acceptera-t-il ces changements ?

Le nouveau problème ajoutera certainement plus de chaleur à la situation de Twitter. Depuis qu’il a pris les rênes, Elon Musk a été critiqué comme étant considéré comme un « générateur » de polémiques. Dans l’une des plus récentes, le Conseil de la concurrence de Turquie a annoncé qu’il avait décidé d’infliger une amende à Musk pour l’achat de Twitter. Le régulateur précise qu’il n’a pas consulté le régulateur avant l’acquisition (???). Malgré cela, il semble que les médias sociaux soient enfin sur la bonne voie.