Spotify déploie « la plus grande évolution à ce jour » avec le nouveau flux d’accueil de style TikTok sur iOS et Android

Lors de son événement « Stream On » aujourd’hui, Spotify a présenté une refonte majeure en cours de déploiement pour ses applications iOS et Android. Deux des composants les plus importants incluent des aperçus vidéo et audio pour la musique, les podcasts et les livres audio dans le flux d’accueil et de nouveaux flux vidéo à découvrir dans la recherche.

Spotify a présenté le changement de conception majeur de type TikTok sur scène lors de son événement Stream On ainsi que dans plusieurs publications de la salle de rédaction.

La société appelle la refonte majeure de l’interface utilisateur « une nouvelle interface mobile dynamique conçue pour une découverte plus approfondie et des connexions plus significatives entre les artistes et les fans » et qu’il s’agit de « notre plus grande évolution à ce jour ».

Spotify dit que « la prochaine génération d’auditeurs recherche de meilleures façons d’échantillonner l’audio avant de plonger complètement » et c’est pourquoi il passe à « l’expérience plus active » avec un « design complètement nouveau et interactif ».

Voici comment Spotify décrit le nouveau flux d’accueil mobile et l’expérience de recherche :

Aperçus de la musique, des podcasts et des émissions et des livres audio sur l’accueil : appuyez simplement sur le flux Musique, Podcasts et émissions ou Livres audio pour explorer les aperçus visuels et audio des listes de lecture, des albums, des épisodes de podcast et des livres audio personnalisés pour vous. Ensuite, appuyez sur pour enregistrer ou partager, approfondir les pages de l’artiste ou du podcast, lire depuis le début ou continuer à écouter à partir de l’endroit où l’aperçu s’est terminé.

Nouveaux flux à découvrir dans la recherche : faites défiler vers le haut ou vers le bas pour explorer de courts clips Canvas à partir de pistes de certains de vos genres préférés. Enregistrez ensuite facilement la chanson dans une liste de lecture, suivez l’artiste ou partagez-la avec des amis, le tout à partir d’un seul endroit. Vous pouvez également explorer des genres connexes à l’aide des hashtags du flux pour découvrir facilement de nouveaux favoris. Vous pouvez même prévisualiser les morceaux de certaines de vos listes de lecture préférées comme Discover Weekly, Release Radar, New Music Friday et RapCaviar.

Après avoir prévisualisé le contenu avec le nouveau design, vous pouvez :

Enregistrez, téléchargez ou partagez en un seul clic : appuyez simplement sur l’icône Plus (+) pour enregistrer vos recommandations dans vos épisodes ou votre bibliothèque. Ensuite, téléchargez ou mettez en file d’attente en appuyant sur les trois points en bas de l’aperçu.

Lire depuis le début : appuyez sur Lecture pour écouter une piste, un album, une liste de lecture ou un épisode depuis le début. Pour les podcasts, appuyez sur « continuer à écouter » pour lire le reste de l’aperçu à partir de son point de départ.

Plongez encore plus profondément : appuyez sur une recommandation pour accéder à la liste de lecture, à l’album ou au single afin d’explorer encore plus d’audio connexe.

Comme d’habitude, Spotify n’a pas partagé de date de lancement ferme pour la refonte de l’interface utilisateur, mais indique qu’il « commence à être déployé auprès des utilisateurs Premium et Free dans le monde entier sur iOS et Android ». Cependant, il a également partagé que le déploiement se produira au cours des «semaines et mois à venir».

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :