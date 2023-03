L’histoire de la start-up qui veut construire un centre de données sur la lune : « Nos fichiers seront plus sûrs »

Lonestar Data Holdings lancera son projet en juin avec la mission Intuitive Machines, IM-2. À l’avenir, l’espace pourrait devenir le meilleur endroit pour stocker des données.

NASA | Centre de données sur la lune

Astolfo recherchait la santé mentale d’Orlando, nous sur la Lune à la place pourrions récupérer nos données archivées. Ce n’est pas une idée si folle et une start-up de Saint-Pétersbourg, en Floride, a décidé de la concrétiser. Là Fonds de données Lonestar a levé 5 millions de dollars pour créer des centres de données lunaires. « Les données sont la plus grande monnaie créée par l’humanité », a expliqué le fondateur de Lonestar, Chris Stott, en avril 2022.

« Nous dépendons des données pour presque tout ce que nous faisons, et c’est trop important pour nous en tant qu’espèce pour les garder en sécurité dans cette biosphère de plus en plus fragile. Le plus grand satellite de la Terre, notre Lune, est l’endroit idéal pour protéger notre avenir en toute sécurité. »

Les avantages des centres de données lunaires

Il y a de plus en plus de données et de moins en moins d’espace, alors Lonestar a décidé de construire des centres de données sur la Lune et d’établir une plate-forme viable pour le stockage des données et le traitement en périphérie (la pratique consistant à traiter les données près de la source, comme moyen de réduire la latence et améliorer la bande passante).

De plus, les centres de données sont constitués de serveurs qui permettent l’archivage des données. Le nombre croissant d’équipements constitue également une menace environnementale pour la Terre, en raison de la consommation d’énergie et de la pollution numérique. Construire des centres de données sur la Lune pourrait être une solution et, comme le souligne Stott, un moyen plus sûr de stocker nos données.

Les futurs projets de Lonestar

Lonestar, en décembre 2021, a effectué le premier test à bord de la Station spatiale internationale, prévoit d’ici la fin de l’année de lancer son premier centre de données sur la Lune à l’occasion de la mission Intuitive Machines, IM-2, le programme financé par le Services commerciaux de charge utile lunaire pour des projets de recherche sur la Lune. Les centres de données seront ensuite expédiés au Falcon 9 de SpaceX en juin et resteront sur le satellite pendant environ deux semaines. « La Lune est une plate-forme fantastique », a déclaré Stott.

Les centres de données commenceront à travailler sur le stockage de données à distance et la reprise après sinistre, permettant ainsi aux entreprises de sauvegarder leurs données à stocker sur la lune. Stott a expliqué à Space News que chaque centre de données aura une capacité de 16 téraoctets et pèsera environ un kilo. « Nous pensons que l’expansion de l’économie mondiale pour inclure la Lune, qui se trouve être le satellite le plus stable de la Terre, est le prochain espace blanc de la nouvelle économie spatiale. »

Les centres de données au-delà de la Terre ne sont pas nouveaux, plusieurs organisations ont déjà expérimenté des solutions de contournement pour stocker des données dans l’espace. Par exemple, en août 2022, OrbitsEdg s’est associé à la startup de fusée Vaya Space pour planifier des centres de données en orbite. En fait, l’espace et la Lune ont des conditions uniques qui pourraient améliorer l’efficacité du processus d’archivage des données. Comme l’a dit Stott : « Il n’y a pas de climat, pas de changement climatique, vous pouvez construire des équipements incroyables là-bas. »

