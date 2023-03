Les photos de la lune de votre Samsung Galaxy S21 Ultra sont-elles réelles ou fausses ?

La lune a toujours été au centre des théories du complot et autres controverses. Ces dernières années, la lune ainsi que d’autres satellites spatiaux, étoiles, etc. ont été la cible des entreprises de smartphones. Eh bien, la photographie est plutôt bonne sur les appareils haut de gamme. Ils doivent donc miser sur différents domaines pour séduire la concurrence. Certaines marques comme Google et Samsung ont décidé que l’espace est la nouvelle cible pour rendre leurs caméras de smartphone intéressantes. De nos jours, les smartphones se concentrent sur la prise de photos nettes d’étoiles ou d’autres éléments spatiaux. Le Galaxy S21 Ultra de Samsung avait l’essentiel de son attrait dans ses capacités à prendre des photos de l’espace grâce à un impressionnant « zoom spatial » 100x. Cependant, l’appareil peut ne pas prendre certaines photos de l’espace de la manière la plus « équitable ».

Apparemment, le Samsung Galaxy S21 Ultra semble utiliser l’IA pour rendre les photos de la Lune plus intéressantes qu’elles ne le sont réellement. Le téléphone a certainement des capacités impressionnantes par rapport à d’autres appareils comme l’iPhone 12 Pro Max. Selon Input shots, le produit phare haut de gamme peut prendre des photos impressionnantes de la Lune et dépasser la plupart de la concurrence. Mais ces photos sont-elles vraiment prises à partir du matériel du téléphone ? Découvrons-le.

Après avoir publié une comparaison entre le Galaxy S21 Ultra et l’iPhone 12 Pro Max, l’entrée a reçu quelques accusations. Certains utilisateurs ont souligné que Samsung utilise la ruse de l’IA pour produire des photos impressionnantes avec le Galaxy S21 Ultra, et ces photos n’étaient pas exactes. Avec ces allégations sommaires à l’esprit, la source a lancé une enquête approfondie pour clarifier les faits.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra prend-il de fausses photos de la lune ?

Selon le rapport, le Samsung Galaxy S21 Ultra n’est que le fruit de quelques astuces d’IA. En fait, un YouTuber Alexi Bexi a averti la source de ne pas « tomber dans les pièges de l’IA ». Bexi a même présenté une vidéo comme preuve que Samsung utilisait des textures pour produire des résultats satisfaisants lors de la capture de photos 100x. La vidéo n’est plus disponible. Selon lui, il n’y avait pas de matériel magique sur le téléphone pour prendre ces photos nettes. En fait, c’était un logiciel plus intelligent, le même que Huawei avait fait il y a quelques années. Pour rappel, Huawei a également été accusé d’avoir fait la même chose avec le Huawei P30 Pro.

Huawei a été accusé il y a quelques années d’ajouter de faux détails aux clichés lunaires avec son zoom hybride 50x. La combinaison d’un logiciel intelligent avec une vraie photo donnerait une image impressionnante de la lune pleine de détails, mais elle n’a pas été prise avec le matériel réel.

L’accusateur n’a pas fourni de preuves concrètes de ses allégations. Huawei a précisé que le mode Lune fonctionne sur le même principe que les autres modes maîtres d’IA. Il reconnaît et optimise les détails d’une image. Il ne remplace en aucun cas l’image. Après tout, cela nécessiterait une grande quantité d’espace de stockage. La technologie utilise des principes d’apprentissage automatique pour reconnaître les scénarios et optimiser les détails. Évidemment, la fonction peut être désactivée et la photo peut être prise avec l’objectif périscope sans le mode Lune. Quelques années se sont écoulées et une situation similaire tourne autour du Samsung Galaxy S21 Ultra.

Les preuves prouvent le contraire – mais les opinions divergent selon les sources

Malgré cela, il semble que Bexi indique que la même chose se passe sur le Galaxy S21 Ultra. Il indique que le téléphone ajoute de la texture aux objets en forme de lune détectés par la caméra. Selon le rapport, les gens de l’Input ont tenté de reproduire le cas en prenant des photos 100x d’une gousse d’ail sur un fond noir. Cependant, l’effet n’a pas été créé. Le téléphone ne recouvrait aucune texture, même si l’ail ressemblait à une lune. De plus, ils ont essayé avec une vieille photo de la Lune prise à partir de Google Images, puis l’effet n’a pas eu lieu.

Après avoir obtenu un aperçu du populaire Michael Fisher de MrMobile, il a essayé quelques approches différentes. Rien. Ensuite, Michael Fisher a contacté Samsung. La firme coréenne a déclaré qu’il n’y avait pas de manipulation d’image au-delà de l’utilisation de l’IA pour améliorer les détails. Selon lui, il n’y a aucune raison de croire que Samsung manipule les images pour produire de meilleurs résultats. Fisher a également essayé de tromper l’appareil photo du téléphone sans succès.

Source a demandé de l’aide et l’avis de nombreux passionnés de photo à travers le segment. Les avis ont varié entre vrais coups et faux coups. Alors que certains pensaient qu’il n’y avait pas de supercherie d’IA en mouvement, d’autres pensaient que Samsung « jouait à Huawei » avec ses photos de la lune. Entrée est allé au sommet de ses tentatives de prendre un appareil photo professionnel pour capturer des photos de la lune.

Samsung Galaxy S21 Ultra contre Sony A7R III

En comparant les résultats d’un appareil photo professionnel Sony et du Galaxy S21 Ultra, il était possible de tirer une conclusion. Les images sont similaires correspondant à la Lune dans un état parfait. Selon la source, si le S21 Ultra recréait la surface de la lune à l’aide d’une base de données de cartes lunaires stockées dans le logiciel, il serait toujours difficile de faire correspondre parfaitement ces images. Si tel était le cas, le téléphone devrait collecter des mesures extrêmement précises pour obtenir l’angle des cratères parfait. Cela indiquerait une énorme quantité de travail et de puissance de traitement. Samsung ne mettrait pas autant d’efforts pour créer un faux résultat.

Conclusion

Vous pouvez lire le rapport complet avec plus de détails ici. Mais tout comme l’histoire du Huawei P30 Pro, il n’y a aucune raison de croire à la supercherie. Je n’irai pas jusqu’à dire que cela ne se fera jamais. Cependant, du moins en ce qui concerne le Samsung Galaxy S21 Ultra, cela ne semble pas être le cas.

En ce moment, l’attention des gens est tournée vers le Samsung Galaxy S23 Ultra. Le dernier produit phare maintiendra l’héritage et l’étendra encore plus loin, mais il apporte également une nouvelle série de controverses.