Vidéos sans publicité : YouTube supprime enfin les publicités perturbatrices des vidéos YouTube

Enfin, YouTube commence à prêter une certaine attention aux plaintes des utilisateurs en matière de publicités. Avouons-le, YouTube ne peut pas totalement supprimer les publicités car c’est la principale source de revenus de l’entreprise. Cependant, ils pourraient faire un ou deux ajustements dans la façon dont ils placent certaines annonces. Dans la mesure où la société appartenant à Google ne peut pas se débarrasser des publicités, certaines publicités peuvent ennuyer de nombreux utilisateurs sur la plus grande plate-forme vidéo au monde.

Plusieurs plaintes d’utilisateurs ont finalement attiré l’attention de Google et ils s’efforcent d’apporter quelques modifications aux emplacements des annonces. Cette nouvelle décision garantira que les utilisateurs pourront profiter de la plate-forme sans publicités perturbatrices. Admettons-le, les publicités YouTube Overlay sont l’une des publicités les plus ennuyeuses de la plateforme. Habituellement, lorsque de telles publicités apparaissent, il y a un petit bouton de fermeture dans le coin supérieur droit. La plupart des utilisateurs cliquent accidentellement sur les publicités lorsqu’ils essaient de les fermer, ce qui les conduit à un autre site Web éloigné de YouTube.

Un clic accidentel est un clic de toute façon, et il génère plus d’argent pour YouTube et les créateurs. Mais YouTube en est finalement venu à admettre qu’ils existent à cause des utilisateurs et pas seulement à cause des créateurs. Ils ont décidé de supprimer les publicités superposées des vidéos.

Maintenant, avant que la plupart d’entre vous ne demandent à Google ou à ChatGPT ce qu’est une annonce en superposition, laissez-moi vous éviter cette bataille. Une annonce superposée est une bannière publicitaire qui s’affiche lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube. Ils apparaissent normalement dans la partie inférieure de la vidéo et couvrent presque toute la longueur de l’affichage. De telles publicités apparaissent lorsque vous regardez du contenu YouTube sur un ordinateur de bureau ou un navigateur.

YouTube s’apprête à supprimer les publicités en superposition à partir du 6 avril 2023

YouTube a confirmé cette nouvelle action dans un message du forum d’aide YouTube. La société a confirmé que le « format publicitaire hérité » a été confirmé comme perturbateur pour les téléspectateurs. Ce type d’annonces a été supprimé de l’application mobile il y a quelques années et remplacé par des formats d’annonces tels que des annonces pré, mid et post-roll. Dans la plupart des cas, les utilisateurs peuvent ignorer ces types d’annonces.

À compter du 6 avril 2023, le format d’annonce « Annonces en superposition » n’apparaîtra plus sur YouTube pour aider à améliorer l’expérience des spectateurs et à déplacer l’engagement vers des formats d’annonces plus performants sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Les annonces en superposition sont un ancien format d’annonce qui n’est diffusé que sur les ordinateurs de bureau et qui perturbe les spectateurs. Nous prévoyons un impact limité pour la plupart des créateurs à mesure que l’engagement se déplacera vers d’autres formats d’annonces.

YouTube a souligné que la suppression des publicités superposées aura un impact limité sur les revenus publicitaires des créateurs. Mais la société se concentrera sur d’autres formats publicitaires pour faire face à un tel impact. Il convient de noter que les publicités superposées ne sont disponibles que sur la version de bureau qui constitue une plus petite partie des téléspectateurs de YouTube. Pour cette raison, l’impact sur les revenus ne sera pas perceptible.

Les créateurs YouTube ne pourront plus utiliser d’annonces en superposition

Si vous êtes un créateur YouTube, notez que vous ne pouvez plus activer ni ajouter d’annonces en superposition lorsque vous accédez aux options de monétisation YouTube dans YouTube Studio. La société n’a pas fait mention du type d’annonce qu’elle prévoit de mettre en place à la place des annonces superposées. Mais pour l’instant, vous pouvez utiliser d’autres formats d’annonces, y compris la nouvelle fonctionnalité de marquage des produits. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux créateurs de marquer un produit qu’ils ont utilisé ou présenté dans leurs vidéos.

Cette décision de YouTube profitera aux utilisateurs qui accèdent principalement à la plate-forme sur des ordinateurs de bureau ou via des navigateurs. Ils peuvent désormais profiter de vidéos YouTube sans rencontrer aucune forme de publicité perturbatrice et ennuyeuse. Certains plugins de blocage des publicités sont capables de bloquer ces publicités. Maintenant que YouTube prévoit de supprimer ces publicités, nous attendons de voir quel type de publicités l’entreprise a l’intention d’apporter à la place des publicités superposées.