Fuite de l’architecture Intel Panther Lake avec Celestial Xe3 iGPU

Quelque chose à espérer : Intel a déjà dévoilé sa future roadmap CPU jusqu’à l’architecture Lunar Lake, qui devrait faire ses débuts l’année prochaine. Cependant, la société n’a encore rien dit officiellement sur ses plans au-delà de Lunar Lake, donc la dernière fuite offre un aperçu de ce qu’elle a en réserve pour l’avenir.

Un ingénieur Intel a apparemment révélé le nom et les détails critiques de la gamme de processeurs Core de 16e génération de la société. Initialement repéré par le pronostiqueur @harukaze5719, le profil LinkedIn d’un concepteur de hardware graphique Intel a révélé que l’architecture du processeur Panther Lake suivra Lunar Lake et inclura l’architecture Xe3-LPG.

Bien que le message ait été supprimé depuis, Tom’s Hardware a pu prendre une capture d’écran montrant la roadmap complète d’Intel pour les prochaines années, y compris Meteor Lake, Arrow Lake et Lunar Lake. Alors que Meteor Lake devrait arriver cette année en tant que successeur de Raptor Lake, Arrow Lake et Lunar Lake pourraient faire leurs débuts en 2024, et Panther Lake devrait suivre en 2025.

On ne sait pas grand-chose sur Panther Lake à ce stade, mais nous savons que Lunar Lake est spécialement conçu pour les ordinateurs portables légers et minces, ce qui indique que Panther Lake pourrait être destiné aux ordinateurs de bureau grand public.

Confirmé par Intel le mois dernier, LPG et HPG seront les deux sous-déclinaisons de l’architecture GPU Xe de la société. Alors que le premier sera optimisé pour les GPU intégrés, le second trouvera sa place dans les puces graphiques dédiées. Les processeurs Intel Meteor Lake devraient être les premiers à arborer des iGPU avec la nouvelle architecture GPU Xe-LPG, mais Arrow Lake devrait également conserver la même technologie pour sa solution graphique intégrée.

La publication sur LinkedIn a par ailleurs révélé que Xe2 sera utilisé par la gamme Lunar Lake et les GPU dédiés Battlemage, tandis que Xe3 fera partie de Panther Lake et des GPU dédiés de 3e génération de la société, connus sous le nom de « Celestial ». Quant à l’architecture Xe3-LPG, elle devrait être une version réduite du GPU Celestial Xe3-HPG, mais on n’en sait pas beaucoup plus pour l’instant.

Quoi qu’il en soit, Panther Lake et Celestial sont loin dans le futur, et il y aura probablement plus de fuites avant leur lancement. À court terme, Intel devrait lancer son rafraîchissement Raptor Lake cette année avec quelques puces Meteor Lake et de nouveaux GPU dédiés Arc Alchemist.



