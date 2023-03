Lancement du Samsung Galaxy M14 5G – chargé de fonctionnalités !

Samsung a discrètement lancé le Galaxy M14 5G en Ukraine. À la base, il s’agit d’un smartphone abordable qui vise à offrir le maximum aux consommateurs soucieux de leur budget. Et bien qu’il ne soit actuellement disponible qu’en Ukraine, Samsung le lancera bientôt dans d’autres pays au cours des prochains mois.

Maintenant, si vous regardez de plus près le téléphone, il ressemble assez au Galaxy A14 5G, qui a été lancé au début de cette année. Mais cela n’indique pas que Samsung a renommé le téléphone et l’a lancé sous le nom de Galaxy M14 5G. Au lieu de cela, le géant sud-coréen a apporté quelques modifications.

Caractéristiques de base du Galaxy M14 5G

En ce qui concerne la conception globale, le Galaxy M14 5G ressemble assez à l’A14 5G. Mais ce n’est pas une mauvaise chose. L’A14 a déjà des perspectives similaires à celles de la série phare Galaxy S23.

Néanmoins, l’avant du M14 5G est livré avec un écran LCD de 6,6 pouces avec une encoche Infinity-V. L’écran est FHD+ et bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Et sur l’encoche, vous avez un capteur 13MP qui prendra en charge tous vos besoins en matière d’appels vidéo et de selfie.

Il y a une configuration triple caméra à l’arrière du Galaxy M14 5G. Samsung a opté pour un appareil photo principal de 50 MP, un capteur macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP pour l’appareil. La grande chose à propos du capteur principal est que, en plus de prendre des photos décentes, il peut enregistrer des vidéos FHD à 30 ips.

Sous le capot, vous trouverez un Exynos 1330. Il s’agit d’un SoC octa-core cadencé à 2,4 GHz. Et Samsung l’a associé à 4 Go de RAM. En d’autres termes, le Galaxy M14 5G gérera facilement toutes vos applications quotidiennes.

Une batterie de 6000mAh alimente le Galaxy M14 5G, qui peut se recharger à 25W. Et vous pouvez également étendre le stockage jusqu’à 1 To avec la fente pour carte microSD. En plus de tout cela, le téléphone prend en charge la double carte SIM, le WiFi 802.11ac, le NFC, le Bluetooth 5.2 et se recharge via un port USB-C.

Pour garder les choses simples, le M14 5G dispose d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté. Il sert également de bouton d’alimentation. Et Samsung a également conservé la prise casque 3,5 mm sur le téléphone. Enfin, il est livré avec OneUI basé sur Android 13.

Prix

Le Samsung Galaxy M14 5G est disponible en deux options différentes. Autrement dit, il est disponible en deux options de stockage. Selon la quantité de stockage interne que vous souhaitez, vous pouvez choisir la version 64 Go ou 128 Go. Ils sont chacun au prix de 8 299 UAH (~ 225 $) et 8 999 UAH (~ 244 $), respectivement.

En termes d’options de couleur, vous avez la possibilité d’en choisir une parmi Bleu, Bleu foncé et Argent. Toutes ces couleurs font que le Samsung Galaxy M14 5G se démarque du reste des téléphones d’entrée de gamme du marché.

Galaxy A14 5G contre Galaxy M14 5G

Donc, la question évidente dans votre tête pourrait être, quelle est la différence entre le M14 5G et l’A14 5G ? Eh bien, les téléphones sont assez similaires en termes de plupart des fonctionnalités. Sans oublier qu’ils viennent également avec le même design. De plus, le chipset est le même sur les deux téléphones.

Cependant, le Galaxy M14 5G se démarque en termes de batterie et de vitesse de charge. Le Galaxy A14 5G est livré avec une batterie de 5000 mAh pouvant se recharger à 15 W. C’est une batterie et une capacité de charge décentes pour un téléphone d’entrée de gamme. Mais le M14 5G repousse les limites et propose une batterie de 6000 mAh avec une capacité de charge de 25 W.

Cela indique que vous pourrez obtenir plus d’écran à temps sur le Galaxy M14 5G. Et inutile de dire qu’il ne sera pas nécessaire d’attendre aussi longtemps lorsque la batterie finira par manquer de jus.