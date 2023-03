Sortie des Sonos Era 100 & 300 avec une chaîne stéréo autonome

Le Sonos One fait toujours un excellent travail, cependant, l’industrie technologique évolue. Il fut un temps où les entreprises ne faisaient évoluer les produits que parce qu’ils ne répondaient plus aux besoins du marché. Désormais, la plupart des marques mettent à niveau leurs appareils en suivant un calendrier. Même si le Sonos One fait toujours un travail décent, la société est prête à le mettre à niveau. L’enceinte compacte a évolué sur deux générations et connaît quelques déclinaisons pour devenir l’un des produits les plus connus de la marque. Vraiment, par rapport à d’autres haut-parleurs domestiques connectés, c’est une grande victoire pour une entreprise dont le portefeuille peut sentir l’exclusivité. Nous avons maintenant les Sonos Era 100 et Era 300 comme mises à niveau viables.

Le Sonos One au prix #179 semble parfait et est actuellement un choix populaire pour les magasins de détail, les restaurants et même les maisons. Cependant, six ans après le lancement initial du Sonos One, la société met essentiellement fin au modèle afin de faire place au Sonos Era 100. Mais tout comme les nouveaux HomePods, le nouveau haut-parleur n’est pas rétrocompatible avec son prédécesseur. en termes de création d’un duo stéréo. Ainsi, l’itération précédente continuera d’être disponible pendant un certain temps.

Semblable à Apple, Sonos affirme que la technologie disparate des deux systèmes les rend incompatibles en termes de connexion. La bonne nouvelle (ou, plus précisément, l’une des bonnes nouvelles) est que, contrairement au Sonos One, l’Era 100 fonctionne en stéréo tout seul. C’est clairement une très bonne chose.

Sonos ère 100

Contrairement à son prédécesseur, le nouveau haut-parleur est doté d’un woofer moyen plus grand et de deux tweeters inclinés. L’annulation d’écho, le contrôle de la parole et le réglage Trueplay, qui évalue l’architecture d’une pièce et la distance entre un mur et l’enceinte, sont tous effectués à l’aide des microphones intégrés. De plus, l’appareil dispose d’un bouton physique qui vous permet de couper l’alimentation du microphone afin qu’il n’écoute pas lorsque vous ne le souhaitez pas.

Le voyant LED intégré vous indiquera si le micro est allumé et vous indiquera l’état de la connexion et de la mise en sourdine. Les boutons situés sur le dessus du système incluent la lecture/pause, le saut, la relecture, la mise en sourdine de l’assistant vocal et la possibilité de coupler ou de dissocier des appareils. Autour de l’arrière se trouve un connecteur qui peut être utilisé comme ligne auxiliaire ou port Ethernet avec le bon adaptateur.

À 7,18 x 4,72 x 5,14 pouces, l’Era 100 est un peu plus grand que le Sonos One (6,36 x 4,69 x 4,69) dans toutes les dimensions. À 4,44 livres, il est également plus lourd de 0,36 livre. C’est probablement à prévoir, étant donné les internes mis à niveau ici. De plus, je dirais que cela qualifie toujours le système de « compact ». Comparez cela à la hauteur de 6,6 pouces et au diamètre de 5,60 pouces du HomePod de deuxième génération, par exemple.

Sonos ère 300

L’Era 300, la première entreprise de Sonos dans l’audio spatial, est désormais disponible aux côtés de l’Era 100. Dans une interview avec le PDG de Sonos, Patrick Spence, Brian Heater de TechCurnch a posé des questions sur les problèmes de marque de l’audio spatial. Il a également demandé si le lien avec le suivi des écouteurs affectait la technologie.

Voici la réponse de Spence en partie

Comme vous l’avez vécu [the speaker], c’est différent d’une expérience au casque, où vous bougez la tête et peut-être que vous avez l’écran ici. Il y a certaines choses qui, je pense, ont ravi les gens, mais aussi en ont fait paniquer certaines, en termes d’expérience avec les écouteurs. C’est un peu plus gadget. Spatial à voix haute consiste vraiment à remplir la pièce et à vous donner l’impression d’être au centre de celle-ci. La bonne utilisation de l’espace est vraiment à haute voix, par rapport aux écouteurs.

Certains des premiers mixages n’étaient pas fantastiques parce qu’ils manquaient de composants essentiels comme le chant ou un centre alors que les producteurs audio et les musiciens commençaient à comprendre ce qu’était Spatial. La plupart des gens qui l’ont essayé n’ont pas eu une expérience positive. Ces personnes devraient faire un autre essai. Il est vrai que beaucoup de musique contemporaine se mélange avec l’audio spatial à l’esprit, et quelques services de streaming, comme Apple Music et Amazon Music, l’adoptent (Spotify ne semble pas s’en soucier beaucoup, semble-t-il). En raison de son étreinte de la technologie, l’Era 300 semble distincte de la 100. Pour s’adapter à cette sensation de son en trois dimensions, le haut-parleur dispose de six amplificateurs orientés dans différentes directions.

Autres spécifications

Il y a deux woofers, deux tweeters avant, deux tweeters latéraux et un tweeter haut. Comme le 100, il prend en charge Bluetooth 5 et Wi-Fi 6 (bien que le HomePod se limite au Wi-Fi 4 en raison des restrictions du processeur). Les deux haut-parleurs peuvent diffuser de l’audio et de la vidéo à partir de smartphones iOS exécutant iOS 11.4 ou version ultérieure à l’aide d’AirPlay 2. Le 300 est plus grand et plus lourd que le 100, mesurant respectivement 6,30 x 10,24 x 7,28 pouces et 9,85 livres.

Les deux méthodes sont respectueuses de l’environnement, utilisant moins d’électricité et de matériaux recyclés. (l’emballage est également composé de papier entièrement recyclé). Ils sont tous deux conçus pour être plus réparables, en grande partie parce qu’il y a moins d’adhésifs, juste à temps pour de nombreux éléments de liberté pour fixer les lois.

Lorsque nous avons sorti nos produits pour la première fois il y a 20 ans, nous nous disions : « Comment construisez-vous ces choses pour qu’elles produisent le son que vous voulez ? » Nous avons donc dû utiliser des choses comme des adhésifs. Nous avons pu trouver des moyens et des inventions qui nous permettent de démonter ces produits. Cela entre dans notre réflexion plus large sur ce que nous construisons et sur la façon dont vous respectez la loi du pays, mais même avant cela, nous commencions déjà à utiliser des matériaux recyclés. On commençait déjà à utiliser des choses qui permettent de le réparer plus facilement.

Les deux Sonos Era 100 et 300 commenceront à être expédiés le 28 mars. Ces haut-parleurs se vendront respectivement 249 $ et 449 $.