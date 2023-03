Confessions d’un escroc : « J’explique comment fonctionnent les arnaques amoureuses en ligne, on les tue comme des cochons »

L’ancien chef de gang Xiao Zui a révélé à la BBC les stratégies des escrocs : ils nouent des relations amoureuses avec les victimes pour voler toutes leurs économies.

BBC | Xiao Zui ancien chef des escrocs

Fils d’oligarques russo-israéliens, capitaines d’industrie, jeunes rejetons qui ont fait le bon investissement. Les profils tournent, le but est toujours le même : « arracher le moindre sou aux victimes ». Parfois, ils commencent par un SMS envoyé par erreur, parfois par une correspondance Tinder. Ils se cachent derrière les écrans, celui des arnaqueurs est une véritable traque. Le terme escroc peut être facilement traduit par « escroc », mais il peut souvent être associé à ceux qui organisent des Romance Scams, des arnaques basées sur l’amour.

Les victimes ont perdu des millions de dollars dans des « escroqueries amoureuses d’abattage de porcs » ces dernières années. Le nom n’est pas choisi au hasard, les escrocs appellent en fait leurs cibles des porcs qu' »on les fait grossir puis on les abat », comme l’a révélé Xiao Zui, ancien chef d’une équipe d’escrocs qui s’est adressé à la BBC en portant un masque pour faire lui-même méconnaissable. « On crée des profils passionnants, des gens riches mais aussi bienveillants, il faut gagner la confiance des victimes pour les pousser à s’investir le plus possible », explique Zui. Ces arnaques jouent sur les émotions, les exploitent, jouent avec elles, choisissent soigneusement leurs victimes en écumant le web, étudient les faiblesses, les désirs et les peurs.

Comment fonctionne l’arnaque à l’abattage de porcs ?

L’escroc trouve sa cible et commence à instaurer la confiance. Habituellement, il ne parle pas d’argent tout de suite, les propositions viennent plus tard, lorsque la relation est consolidée. Alors un jour l’escroc propose à la victime d’investir dans un fonds (faux et géré par lui). On commence par de petites sommes, pendant que l’escroc simule des échanges pour faire croire qu’il est vraiment possible de gagner quelque chose. C’est là que commence la relance, de plus en plus d’argent et en attendant la victime est manipulée avec des promesses, des rêves en construction et des relations qui deviennent de plus en plus intimes. Cette phase s’appelle « l’engraissement du cochon ». L’abattage, en revanche, a lieu lorsqu’un jour, en tentant d’enlever la victime, il est confronté à un message étrange, il peut y avoir des dysfonctionnements, des taxes à payer à récupérer l’argent, ou simplement accéder.Peut-être qu’il ne s’alarme pas tout de suite, mais après plusieurs tentatives il comprend.L’escroc donne alors la confirmation et disparaît sans laisser de trace.

Les stratégies de manipulation sont étudiées à la perfection, c’est pourquoi des personnes comme « Joyce », l’une des victimes qui a raconté son expérience à la BBC, paient 100 000 dollars (toutes ses économies étoffées de prêts), sur un faux trading. Elle a tout perdu. « Ma famille m’a traité de stupide, j’ai éclaté en sanglots, mais tout semblait réel. » Les escroqueries à l’abattage de porcs combinent des plans d’investissement avec des pièges romantiques classiques. Ils sont ainsi devenus un modèle d’extorsion extrêmement rentable. Selon le Federal Bureau of Investigation (FBI), ces stratagèmes ont vu le jour en Chine en 2019. Depuis lors, l’Asie du Sud-Est est devenue un point chaud, des gangs au Cambodge, au Laos et au Myanmar dirigent des entreprises, qui chassent les victimes pour extorquer autant d’argent que possible.

Les escrocs contraints de travailler dans des conditions brutales

L’enquête de la BBC a également révélé le revers de la médaille des escrocs asservis vivant dans des conditions brutales. Parmi ceux-ci figure Didi qui a secrètement tourné une vidéo, enfermée dans la salle de bain pour raconter ce qui se passe réellement derrière ces claviers. « Je suis un escroc piégé dans un gang au Cambodge. J’enregistre cette vidéo en secret. » Didi a quitté la Chine après avoir reçu une offre d’emploi bien rémunérée, lorsqu’il est arrivé au Cambodge, il a découvert qu’il s’était retrouvé dans une secte d’escrocs.

« Un membre de mon équipe a fait une erreur aujourd’hui, il a été battu devant tout le monde et traîné hors de son bureau. » Les propos de Didi sont confirmés par certaines vidéos montrant des personnes attachées à des chaises et battues avec des matraques, ou frappées avec des teasers. D’autre part, comme le dit l’ancien escroc à la BBC : « Il n’y a qu’une seule façon de gérer les travailleurs : la peur ». Ils engagent donc des voyous et des voyous professionnels pour punir les escrocs. « Personne ne se soucie de votre vie ici » a expliqué Didi, « ils veulent juste gagner de l’argent pour eux-mêmes », après quatre mois, il a réussi à s’échapper et à retourner en Chine. Xiao Zui a révélé que la tête de Didi était mise à prix, « ils veulent sa mort et il regrettera ses actions ».

