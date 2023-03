Le chat Bing alimenté par l’IA continue de repousser ses limites

Bing Chat, une évolution de ChatGPT, a reçu un accueil chaleureux du public après que Microsoft a annoncé sa version de prévisualisation. Avec plus d’un million d’inscriptions en 48h, les utilisateurs du monde entier ont commencé à tester l’assistant conversationnel de Microsoft… Avec des résultats inattendus.

Ceux de Redmond ont vu que le modèle commençait à apprendre de l’utilisateur et devenait confus s’il changeait de sujet au milieu de la conversation, pouvant répondre de manière sèche et blessante. Par ailleurs, il a été détecté que Bing était trop créatif et a essayé de combler les lacunes dans les données fournies avec des informations inventées.

Voici comment les nouvelles limites de chat Bing restent

Pour résoudre ce problème, la première décision de Microsoft a été de limiter l’interaction avec le chat Bing. En conséquence, le chat basé sur GPT-4 de Bing ne nous répondrait que 5 fois au cours d’une même conversation. De plus, il avait le droit de mettre fin à la session de chat si l’utilisateur demandait des choses qui dépassaient les fonctions du moteur de recherche.

La limite d’utilisation était de 50 conversations par jour. Bien que Microsoft ne l’ait pas ouvertement admis, l’objectif est de réduire la charge sur les serveurs de Bing, puisqu’une requête en chat conversationnel peut équivaloir jusqu’à 6 recherches classiques.

Depuis que plusieurs personnes ont tendu la main : le passage de la limite de Bing Chat d’hier à 6 était une régression. Nous devrions être majoritairement revenus à la profondeur normale 8, total 120/jour. Désolé pour ça! Semble bien tenir, j’espère augmenter à nouveau bientôt. — Mikhaïl Parakhine (@MParakhine) 7 mars 2023

Peu de temps après, cette limite a été portée à 6 messages par conversation et 60 conversations par jour. Désormais, Microsoft a décidé de continuer à lever le pied du frein et de relever les limites à 8 messages par conversation et jusqu’à 120 conversations par jour. Cela devrait nous rapprocher d’une utilisation quasi illimitée de l’outil.

Ceci s’ajoute aux modes que nous pouvons choisir lors de la réception des informations. Cette solution vient éviter les problèmes de création d’informations que Bing avait dans sa première version, en pouvant choisir si nous voulons une réponse créative, équilibrée ou précise pour répondre à nos requêtes.



