Fuite de vue latérale de l’iPhone 15 – utilise un corps noir mat

Une image de la vue latérale de la rumeur de la série iPhone 15 a récemment été partagée sur Twitter par @lipilipsi. L’image révèle la découpe des boutons latéraux et la couleur noire mate correspondante de l’appareil. L’ouverture du bouton latéral correspond au rendu précédemment révélé de l’iPhone 15 Pro. Cependant, cette nouvelle image révèle le design de la carrosserie de cette nouvelle série.

Nous ne pouvons pas dire à partir de l’image si cet appareil est l’iPhone 15 ou l’iPhone 15 Pro. Cependant, de la surface du corps, il semble être construit en alliage d’aluminium noir mat ou « minuit ». Cela peut être le cas pour le modèle standard de l’iPhone 15 tandis que le titane brossé est prévu pour l’iPhone 15 Pro. De plus, il y a des rapports selon lesquels seul le modèle « Pro » de cette année aura des clés à semi-conducteurs.

Étant donné que les deux iPhones réguliers n’auront pas d’entrée haptique cette année, nous pensons que cette image devrait être le modèle standard de l’iPhone 15. De plus, l’ouverture sur le côté pourrait être destinée à un bouton physique. Apple lancera la nouvelle série iPhone 15 comme d’habitude en septembre de cette année.

Écran de la série iPhone 15

Selon des rapports récents en provenance de Corée du Sud, BOE a eu du mal à fournir des écrans OLED pour la série iPhone 15 d’Apple. Tous les fabricants de panneaux effectuent actuellement des tests de vérification. Ce rapport provient de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, il est trop tôt pour dire quelles marques exécuteront les commandes d’Apple pour le moment. Le stock d’écrans pour la gamme iPhone 15 cette année devrait encore inclure BOE.

Selon The Elec, BOE pourrait ne pas être en mesure de produire en masse la série initiale d’écrans OLED. Seuls Samsung et LG seront en mesure de terminer la production en série d’écrans OLED pour la série iPhone 15 d’ici juin. Il est important de noter que DigiTimes a précédemment noté que BOE pourrait ne pas être en mesure de fournir des écrans pour la série iPhone 15 à temps.

Cependant, il est conseillé de prendre cette information avec un grain de sel car les rapports sur l’offre d’Apple pour les écrans s’avèrent généralement faux. Apple a déclaré vouloir diversifier ses fournisseurs et éviter de devenir trop dépendant d’un seul. En conséquence, il est courant que différents fournisseurs se disputent la domination du marché. Étant donné que chaque marque passe actuellement par le processus de vérification, il est impossible d’estimer combien une marque a en ce moment.

L’iPhone 15 Pro / Pro Max comportera de nouveaux boutons à semi-conducteurs

Plusieurs rapports indiquent des modifications de conception pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Le contrôle audio sur le côté de l’appareil peut désormais être un bouton solide unifié ou unique. Apple utilise généralement deux broches pour relier un seul bouton au cadre. Mais dans une nouvelle image basée sur une conception CAO de l’iPhone 15 Pro qui a fui, seules deux broches sont affichées là où se trouveraient normalement les boutons de volume. Cela a été remarqué sur Twitter par le vlogger YouTube ZoneOfTech. L’iPhone 15 Standard Edition dispose de deux ports distincts avec un total de quatre broches, selon les dessins basés sur la CAO.

ZoneOfTech a été « 100% sûr » que l’iPhone 15 Pro aura un contrôle de volume long et unifié. Cela contraste avec les deux touches distinctes du rendu du prototype de l’iPhone 15 Pro. Le contrôle de la sourdine sera également modifié avec un seul bouton plutôt que l’option actuelle de haut en bas. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Apple adoptera des boutons à semi-conducteurs avec retour haptique pour les commandes d’alimentation et de volume. Pour le moment, il ressemble à un bouton de volume à semi-conducteurs tout-en-un qui détectera une pression sur le haut («haut») et le bas («bas»). Le bouton muet tactile remplacera l’interrupteur classique.

Comment fonctionneront les boutons tactiles

En particulier s’ils nécessitent un toucher tactile direct, on ne sait pas comment les nouvelles touches tactiles fonctionneront à travers le boîtier. Là où l’iPhone pourrait ne pas fonctionner comme prévu, il doit y avoir une méthode permettant la récupération de l’appareil. Bien qu’elle nécessite des circuits supplémentaires à l’intérieur de l’iPhone pour le prendre en charge, la technologie des boutons à semi-conducteurs améliore la protection contre la poussière et l’eau car elle ne nécessite pas de mécanisme de pression physique. Il est différent du bouton d’accueil tactile qui a été utilisé pour la première fois sur l’iPhone 7.

Selon les rumeurs, Apple inclura deux autres moteurs Taptic dans la variante iPhone 15 Pro pour activer les boutons à semi-conducteurs. Actuellement, il n’y a qu’un seul Taptic Engine pour la saisie tactile dans les modèles d’iPhone actuels.

Les anciens iPhones avaient des conceptions différentes

Une bascule de volume extérieure solitaire, ou un long bouton avec des bords surélevés, était présente sur le premier iPhone. L’iPhone 3G et l’iPhone 3GS utilisent tous deux la même disposition des boutons. Le long bouton de l’iPhone 4 a été remplacé par deux boutons ronds, qui sur la série iPhone 6 sont finalement devenus un bouton en forme de pilule plus long et distinct. La gamme de téléphones iPhone 14 continue d’utiliser la version en forme de pilule.

Selon un initié cité par 9to5Mac, les versions iPhone 15 Pro auront des commandes audio unifiées et un bouton de silence qui ressemble plus à une pression qu’à un Switch de paragraphe. Le passage de la connexion Lightning à l’USB-C, qui marquerait une rupture avec le connecteur propriétaire d’Apple utilisé sur les iPhones et la majorité des produits Apple depuis 2012, serait le changement le plus important dans les iPhones de cette année.

Les téléphones de la série iPhone 15 auront un nouveau look avec des cadres d’affichage plus petits, une bosse de caméra plus grande et des côtés subtilement incurvés. Pour les nouvelles versions, Apple utilisera les quatre mêmes tailles que la série iPhone 14 existante. L’écart sera cependant remplacé par le Smart Island sur les modèles iPhone 15 et Plus.