Google ajoute 31 téléphones/tablettes à la liste de certification ARCore – Voir la liste complète

Les nouveaux appareils Android seront généralement ajoutés par Google à la liste des appareils certifiés pour ARCore. Google a récemment ajouté 31 nouveaux appareils Android, y compris des modèles d’Infinix, OPPO, Xiaomi, Sony et d’autres marques. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des 31 modèles récemment entrés dans la liste Google ARCore

GooglePixel 6a

GooglePixel 7

Google Pixel 7 Pro

Infinix Mobile NOTE 12 2023

Infinix Mobile ZÉRO 20

Infinix Mobile ZÉRO ULTRA

Infinix Mobile ZÉRO X

Infinix Mobile ZERO X Pro

Infinix Mobile ZERO X NEO

Lenovo Tab M10 Plus 3e génération

Lenovo Tab P11 2e génération

Motorola moto g52j 5G

Motorola bord 30 Pro

Motorola moto tab g62

OPPO Trouver X5 Pro

Téléphone Sharp Leitz2

Sony Xperia 5 IV

Mi 12 Lite

Xiaomi POCO F4

Xiaomi POCO F4 GT

Xiaomi POCO X4 Pro 5G

Xiaomi Redmi K50G

Xiaomi Redmi Note 11E Pro

Tablette d’entreprise Zebra ET40L 10″

Tablette d’entreprise Zebra ET45L 10″

Tablette d’entreprise Zebra ET40S 8″

Tablette d’entreprise Zebra ET45S 8″

ZTE Libéro 5G III

OPPO K10 Pro 5G – en Chine

Flèches Fujitsu N F-51C

Flèches FCNT Nous F-51B

La liste de certification Google ARCore est également considérée comme un canal d’exposition car elle répertorie parfois certains appareils inédits. Cependant, les 31 modèles de cette liste sont déjà officiels et actuellement sur les étagères.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Les modèles ci-dessus ont reçu une certification officielle de Google, indiquant que le produit a passé avec succès des tests dans diverses catégories, notamment les performances de la caméra et la précision du capteur de mouvement. Le SDK ARCore permet au téléphone de positionner des éléments simulés dans un monde de réalité mixte en utilisant son processeur, son capteur de mouvement, son capteur de lumière et sa caméra.

À propos de Google ARCore

Google ARCore est une plate-forme logicielle développée par Google qui permet la création d’expériences de réalité augmentée (AR) sur des appareils mobiles. ARCore utilise la caméra et les capteurs des appareils Android compatibles pour cartographier l’environnement et placer des objets virtuels dans le monde réel.

Google ARCore fournit aux développeurs des outils et des API pour créer des expériences AR, telles que la détection et le suivi de surfaces, la reconnaissance d’objets et d’images, et l’intégration d’objets virtuels au monde réel. ARCore prend également en charge des fonctionnalités avancées telles que l’ancrage cloud, qui permet de partager des expériences AR sur plusieurs appareils, et le HDR environnemental, qui améliore l’éclairage et les ombres des objets virtuels pour correspondre au monde réel.

ARCore est compatible avec une large gamme d’appareils Android et est disponible gratuitement sur le Google Play Store. La plate-forme est utilisée par les développeurs pour créer une variété d’expériences AR, telles que des jeux, des outils éducatifs et des campagnes marketing.