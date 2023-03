Kensington lance l’écran de confidentialité MagPro pour MacBook Air, des options pour iMac et Studio Display

Kensington est sorti avec trois nouveaux ajouts à sa gamme d’écrans de confidentialité pour les ordinateurs Apple. Ceux-ci incluent l’écran de confidentialité MagPro Elite pour le MacBook Air 2022 avec des écrans de confidentialité plus traditionnels pour l’iMac M1 et Studio Display.

Kensington a annoncé les nouveaux écrans de confidentialité pour les Mac et Studio Display d’Apple dans un communiqué de presse cet après-midi :

« L’écran de confidentialité SA270 pour Studio Display (K50740WW), l’écran de confidentialité SA240 pour iMac 24 » (K55170WW) et l’écran de confidentialité magnétique MagPro™ Elite pour MacBook Air 2022 (K58374WW) élargissent le vaste portefeuille d’écrans de confidentialité de Kensington qui permettent aux entreprises de réduire la perte potentielle de données confidentielles et sensibles par piratage visuel à partir d’ordinateurs portables et d’écrans d’ordinateur.

Comme son nom l’indique, l’écran de confidentialité MagPro Elite pour MacBook Air se fixe magnétiquement pour le rendre facile à utiliser quand vous le souhaitez et le retirer instantanément lorsque vous ne le souhaitez pas. Et vous pouvez laisser l’écran de confidentialité attaché lors de la fermeture de votre MacBook Air.

Il est au prix de 54,99 $. Bien qu’il apparaisse sur le site Web de Kensington, il n’est pas encore disponible à l’achat. Kensington fabrique également les écrans de confidentialité MagPro Elite pour les MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Kensington indique que les nouveaux écrans de confidentialité pour l’iMac M1 24 pouces et l’écran Studio 27 pouces ont les mêmes caractéristiques clés que la version pour le MacBook Air/Pro, sauf qu’ils n’ont pas la fixation magnétique MagPro (ce qui les rend probablement adhésifs).

Ils n’apparaissent pas encore sur le site de Kensington mais ils devraient apparaître bientôt. La société n’a pas partagé les détails des prix, mais ses précédents écrans de confidentialité iMac coûtaient entre 99 et 139 $. Ainsi, les nouveaux modèles pour l’iMac M1 et Studio Display peuvent être dans la même gamme.

Caractéristiques de l’écran de confidentialité Kensington :

Limite l’angle de vision – Le champ de vision est réduit à +/- 30 degrés, permettant aux utilisateurs de travailler dans leur position de travail habituelle tout en gardant les informations sur l’écran privées et en réduisant les risques de violation visuelle des données au bureau ou dans les lieux publics.

Réduction de la lumière bleue – Filtre les rayons nocifs jusqu’à 30 %, soulageant la fatigue oculaire et réduisant les risques que la lumière bleue interrompe les habitudes de sommeil naturelles.

Revêtement à faible réflexion – Réduit l’éblouissement des sources de lumière extérieures pour une meilleure clarté de vision.

Affichage réversible – Un côté a une finition mate pour réduire les reflets et les traces de doigts. L’autre côté est brillant et offre une vue plus claire du moniteur.

Fixation magnétique transparente – Les écrans de confidentialité magnétiques MagPro ™ Elite pour MacBook se fixent et se détachent facilement et facilement du cadre du MacBook sans utiliser d’adhésifs. Même avec l’écran de confidentialité attaché, le MacBook peut se fermer complètement pour passer en mode veille.

