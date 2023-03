iPhone 15 et iPhone 15 Plus n’offriront pas ces deux fonctionnalités d’affichage

Alors que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus devraient gagner l’île dynamique cette année, il y a encore apparemment deux fonctionnalités d’affichage qui leur manqueront. Selon un nouveau rapport sur le site Web du blog coréen Naver, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus ne comporteront pas d’affichage Always-On ni de fonctionnalités ProMotion.

Ce rapport provient du compte « yuex1122 », qui cite une « source nationale de l’industrie de l’affichage ». Ce compte a partagé avec précision des informations sur les appareils Apple inédits dans le passé. Cette affirmation particulière correspond également à ce qui a été rapporté en septembre dernier par l’analyste fiable Ross Young.

Le message d’aujourd’hui dit de cette source dit (traduit):

Apple a déjà terminé les préparatifs pour la livraison du panneau d’affichage de la série iPhone 15 aux entreprises nationales, et il est dit qu’il confirmera les détails tôt ou tard et se préparera à la production de masse. Ce qui est confirmé ici, c’est que seule la série Pro prend en charge le taux de rafraîchissement LTPO 120, et le modèle général plus de base n’a pas ce contenu dans les exigences.

Apple utilise un panneau d’affichage LTPO dans l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, car cette technologie d’affichage offre des taux de rafraîchissement allant de 1 Hz à 120 Hz. La technologie à faible taux de rafraîchissement est ce qui alimente l’écran Always-On de l’iPhone 14 Pro. La technologie ProMotion d’Apple, quant à elle, permet à l’iPhone de culminer à 120 Hz pour des animations ultra-fluides et d’autres avantages.

Cependant, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus devraient toujours ajouter le design Dynamic Island cette année au lieu de l’encoche classique. Les appareils passeront également en USB-C pour le chargement et le transfert de données.

Que pensez-vous des rumeurs actuelles sur l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus ? L’ajout de Dynamic Island est-il un changement assez important en soi, ou Apple devrait-il également ajouter le support ProMotion et Always-On ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

