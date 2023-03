Liste complète des pays qui ont interdit TikTok, y compris le Canada et les États-Unis

TikTok, une plate-forme chinoise de médias sociaux appartenant à ByteDance, a pris d’assaut l’espace des médias sociaux. Personne ne s’attendait vraiment à ce qu’une application chinoise de médias sociaux trouble la domination d’autres applications géantes de médias sociaux des États-Unis. TikTok est l’une des applications de médias sociaux les plus récentes, mais c’est l’application de médias sociaux qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Cependant, les jours de gloire de TikTok ne semblent pas avoir une longue durée de vie.

Depuis qu’il est sous les feux de la rampe, TikTok a reçu de nombreuses critiques concernant la sécurité des données des utilisateurs. Dans des rapports récents, la députée conservatrice Alicia Kerns a mis en garde les Britanniques contre l’utilisation de TikTok. Elle a déclaré que l’application exposait les données personnelles des utilisateurs. Et nourrissait des menaces hostiles comme le gouvernement chinois avec les données personnelles des utilisateurs.

Pendant ce temps, ByteDance, les propriétaires de TikTok ont ​​fait tout leur possible pour régler les différends et apaiser les inquiétudes. Néanmoins, quelques pays ont partiellement ou totalement interdit l’application de médias sociaux chinois pour une ou deux raisons. Vous trouverez ci-dessous un aperçu approfondi de tous les pays qui ont actuellement interdit TikTok.

États-Unis

Le gouvernement des États-Unis a révélé qu’il avait ordonné à tous ses employés fédéraux de retirer TikTok de tous les téléphones émis par le gouvernement. Ce rapport a été publié le 28 février et explique que des mesures ont été prises pour protéger les données confidentielles.

Pendant ce temps, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères est sorti pour critiquer l’action en disant : « Nous nous opposons fermement à ces mauvaises actions ». Le gouvernement américain doit respecter les principes de l’économie de marché et de la concurrence loyale. Arrêtez de réprimer les entreprises et offrez un environnement ouvert, équitable et non discriminatoire aux entreprises étrangères aux États-Unis ». « A quel point la plus grande superpuissance mondiale comme les États-Unis peut-elle être incertaine d’elle-même pour craindre l’application préférée des jeunes comme celle-là », a-t-il ajouté.

Canada

Le Canada, un pays étroitement lié aux États-Unis, a également pris une mesure pour interdire TikTok de tous les appareils mobiles émis par le gouvernement. Justin Trudeau, le premier ministre du Canada est venu expliquer la raison de cette interdiction.

« Je soupçonne que, alors que le gouvernement prend la décision importante de dire à tous les employés fédéraux qu’ils ne peuvent plus utiliser TikTok sur leur téléphone professionnel, de nombreux Canadiens, des entreprises aux particuliers, réfléchiront à la sécurité de leurs propres données et feront peut-être des choix ».

Il est allé plus loin en ajoutant que « je suis toujours partisan de donner aux Canadiens les informations nécessaires pour qu’ils prennent les bonnes décisions pour eux ».

L’Union européenne

La fièvre de l’interdiction dans l’Union européenne a commencé avec l’Union européenne et le Conseil de l’UE. Ils ont temporairement banni TikTok des téléphones des employés par mesure de cybersécurité.

Après cette action, le Parlement européen a également révélé mardi 28 février qu’il prendrait également des mesures similaires. Cette fois-ci, l’interdiction ne concernera pas seulement les appareils émis par le gouvernement. Il est également interdit aux employés du parlement d’installer TikTok sur leurs téléphones personnels liés à des comptes de messagerie liés au parlement.

Inde

L’Inde se trouve être l’un des premiers pays à franchir une étape dans l’interdiction de TikTok. Le pays asiatique a interdit l’application en 2020 avec d’autres applications chinoises. En effet, l’Inde affirme que ces applications menacent sa sécurité et sa défense nationales.

Fait intéressant, l’Inde se trouve être le plus grand marché de TikTok avant l’interdiction. Les utilisateurs de TikTok en Inde s’élevaient à environ 200 millions.

Taïwan

L’interdiction de Taïwan est intervenue en 2022 lorsque le gouvernement taïwanais a interdit à tous les appareils du secteur gouvernemental d’utiliser l’application. Cette interdiction est venue parce que le gouvernement de Taïwan soupçonnait le gouvernement chinois de mener une guerre cognitive contre Taïwan.

Pakistan

Le Pakistan a interdit TikTok à plusieurs reprises, mais la dernière interdiction est intervenue en novembre 2021

Afghanistan

L’interdiction de TikTok en Afghanistan est toujours en suspens jusqu’à ce jour. En avril 2021, le porte-parole des talibans a rapporté que le gouvernement prévoyait d’interdire l’application. En effet, l’application a un impact négatif sur la jeune génération. Une autre raison était le fait que l’application est incompatible avec les lois islamiques.

L’Iran

TikTok est totalement interdit dans l’ensemble de l’Iran. Peu importe qu’il s’agisse d’un téléphone gouvernemental ou d’un téléphone individuel. En effet, les lois de TikTok contredisent les lois iraniennes.

Malgré toutes ces interdictions ici et là, TikTok continue de croître à un rythme plus rapide car de plus en plus d’utilisateurs continuent de s’embarquer chaque jour. La plate-forme est-elle vraiment une menace pour la sécurité ou ces allégations ne sont-elles là que pour la ralentir et la tuer totalement ? TikTok peut-il être entièrement effacé de l’espace des médias sociaux ? Partage tes pensées.