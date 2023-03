2022 aurait pu être la pire année jamais enregistrée pour les graphiques dédiés aux ordinateurs de bureau

La vue d’ensemble : alors que les analyses financières résumant 2022 continuent d’affluer, elles annoncent continuellement de mauvaises nouvelles pour les ventes de hardware technologique. Les derniers chiffres de Jon Peddie Research brossent un tableau historiquement mauvais pour les cartes graphiques dédiées aux ordinateurs de bureau. Le quatrième trimestre s’est amélioré par rapport au trimestre précédent, mais a chuté de manière significative d’une année sur l’autre.

Les expéditions de cartes d’extension graphiques de bureau (AIBs (Partenaires constructeurs)) dédiées ont renoué avec la croissance au quatrième trimestre 2022, Nvidia ayant maintenu sa domination écrasante sur le marché. Cependant, le trimestre a clôturé ce qui est probablement la pire année jamais enregistrée pour les GPU dédiés.

Les grands fabricants de GPU et leurs partenaires constructeurs ont expédié 7,3 millions d’AIBs (Partenaires constructeurs) au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2022. Ce nombre représente une augmentation de 7,8 % par rapport aux 6,81 millions déplacés au trimestre précédent, mais une baisse de 27,4 % d’une année sur l’autre.

L’équipe rouge a connu les fluctuations trimestrielles et annuelles les plus importantes dans les deux sens. Au quatrième trimestre 2022, AMD a livré 21,2 % de GPU en plus qu’au troisième trimestre, mais 62,2 % de moins qu’au quatrième trimestre 2021. Nvidia a enregistré un saut plus faible d’un trimestre à l’autre – seulement 4 % – mais a également subi une légère baisse annuelle de 22 %. Plus important encore, Team Green contrôlait 84% du marché AIBs (Partenaires constructeurs) au quatrième trimestre, tandis qu’AMD augmentait sa part à 11% et Intel s’emparait de 5%.

Le président du groupe de recherche, le Dr Jon Peddie, a attribué au produit phare GeForce RTX 4090 de Nvidia une grande partie de la croissance trimestrielle malgré son PDSF de 1 600 $. Un analyste de JPR a déclaré que le stock de GPU toujours bas indique que les passionnés sont d’accord avec des prix élevés. Depuis qu’AMD a lancé les Radeon RX 7800XT et 7800XTX à la toute fin de 2022, on ne sait pas quel impact ses ventes phares ont eu au quatrième trimestre.

Le troisième trimestre de 2022 a été le pire pour les expéditions d’AIBs (Partenaires constructeurs) depuis 2005. Le quatrième a été légèrement meilleur, se classant toujours comme le deuxième plus pauvre, faisant de 2022 la pire année jamais enregistrée pour les graphiques dédiés aux ordinateurs de bureau avec environ 38 millions d’unités. Le pic historique a été les 116 millions de GPU vendus tout au long de 1998.

Un facteur décisif dans les chiffres inférieurs à la moyenne est probablement la récente baisse des ventes d’ordinateurs de bureau. Le travail à distance en 2020 et 2021 a provoqué une hausse des ventes qui est principalement allée aux ordinateurs portables, 2022 étant marquée par une gueule de bois affectant divers secteurs comme la DRAM, les processeurs, les graphiques pour ordinateurs portables, et bien plus encore.

Malgré cette année lamentable, JPR s’attend à ce que le marché de l’AIBs (Partenaires constructeurs) progresse de 7 % au cours des trois prochaines années.

