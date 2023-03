Nubia Z50 Ultra lancé avec des appareils photo personnalisés de type DSLR

La Nubia Z50 Ultra vole la vedette depuis quelques jours. Maintenant, c’est enfin officiel – c’est le premier smartphone Nubia sans jeu à apporter une caméra selfie sous l’écran. Ouais, Nubia boit maintenant sur la formule de sa société mère ZTE. Alors que la plupart des marques sont à l’aise avec leurs caméras perforées, ZTE continue d’essayer d’améliorer la solution de caméra sous-écran. Le Nubia Z50 Ultra est le dernier appareil à intégrer cette technologie, et apporte également un ensemble de caméras sur mesure à l’arrière qui peuvent rivaliser avec les tireurs DSLR populaires.

Caractéristiques du Nubia Z50 Ultra

Le Nubia Z50 Ultra contient un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 2 480 x 1 116 pixels. Cet écran a également jusqu’à 120 Hz de taux de rafraîchissement. L’écran est plat mais apporte des lunettes minimalistes et un cadre métallique. Fait intéressant, Nubia suit OnePlus et Apple avec un curseur d’alerte. Le bouton physique peut être configuré pour désactiver les notifications, activer le mode jeu ou prendre des photos instantanées. Il se trouve sur le même côté droit où l’on trouve la bascule du volume et le bouton d’alimentation.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Le Nubia Z50 Ultra contient un impressionnant appareil photo Sony IMX787 de 64 MP avec une distance focale équivalente de 35 mm. Ce jeu de tir impressionnant se retrouve également sur le Nubia Z50. Le deuxième tireur est également un appareil photo 64 MP doté d’un objectif périscope et d’une distance focale de 85 mm. Enfin, nous avons un vivaneau Ultrawide de 50 MP. Il dispose d’une mise au point automatique et peut également être utilisé pour des prises de vue macro. Enfin, passons à la caméra selfie. L’un des points forts de cet appareil est le tireur de selfie. Il s’agit de la 4ème génération d’une technologie sous-écran baptisée Neovision. Le capteur peut prendre des photos de 16 MP. Nous savons qu’il peut capturer les prises de vue sans tracas, mais les images sont toujours à la traîne par rapport aux caméras conventionnelles, en particulier lors de l’enregistrement de vidéos. Nous sommes curieux de voir les améliorations apportées au nouveau smartphone.

Sous le capot, le Nubia Z50 Ultra emballe le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il commence avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et va jusqu’à 16 Go et 1 To de stockage. Il convient de noter que l’entrée de gamme respecte les normes LPDDR5 et UFS 3.1, tandis que la seconde a les normes de stockage LPDDR5X et UFS 4.0. Le téléphone fonctionne sous Android 13 avec MyOS 13 dès la sortie de la boîte. Le téléphone dispose d’un port USB Type-C 3.1, du Bluetooth 5.3 et d’un GPS tri-bande. Il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 80 W.

Tarifs et options

Le Nubia Z50 Ultra est disponible en trois options de couleurs distinctes. Nous avons les options de couleur gris et noir plus simples, qui ont des accents rouges à travers le corps. La troisième option est la plus fantaisiste du trio, et encore une fois, apporte le nom et le style Starry Night que Nubia aime. Il est basé sur la peinture de Vincent van Gogh. Cette dernière option n’est disponible que dans la version 12 Go de RAM / 512 Go de stockage.

Le Nubia Z50 Ultra sera vendu à partir du 14 mars. Le modèle de base se vend 3 999 CNY (580 $), mais si vous voulez le coloris Starry Night, vous devrez débourser 4 999 CNY (720 $).