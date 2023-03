Les développeurs d’Escape from Tarkov utilisent la honte publique pour lutter contre les récentes vagues de tricheurs

Mais c’est trop difficile : Escape from Tarkov est un jeu de tir en ligne multijoueur hardcore. Nous parlons d’un jeu qui vous oblige à inspecter vos magazines et à vous assurer que vous avez suffisamment de munitions pour les batailles à venir. Malgré sa courbe d’apprentissage abrupte, le jeu est devenu très populaire grâce à Twitch, et de nombreux joueurs précommandent pour participer à la version bêta de longue durée. Malheureusement, certains trouvent cela si difficile qu’ils ressentent le besoin d’utiliser des astuces.

La tricherie est si courante qu’une industrie entière a été créée pour la combattre. Montrez-moi un jeu multijoueur en ligne, et je vous montrerai un jeu truffé de tricheurs. Pour la plupart, les solutions proposées par le secteur anti-triche sont correctes pour détecter ceux qui exploitent le jeu mais pas très efficaces pour dissuader leur comportement.

Le jeu de tir multijoueur en ligne Escape from Tarkov a récemment rencontré un problème important avec les tricheurs. Selon le développeur du jeu, Battlestate Games, il a interdit plus de 6 700 joueurs au cours des derniers jours – environ 4 000 au cours du dernier week-end de février et 2 700 autres depuis lors.

Les développeurs ont donc créé une sorte de mur de la honte. Il s’agit simplement d’une simple feuille de calcul Google Docs publiée publiquement et répertoriant les identifiants de tous les tricheurs qu’ils ont interdits. Certains professionnels de l’industrie pensent que cela pourrait être une excellente politique pour dissuader les récidivistes.

« Bien. J’aimerais que nous le fassions aussi », a déclaré à TechCrunch un employé anonyme d’un studio rival anonyme. « De nombreux tricheurs fabriquent une fausse image à leurs amis et à leurs proches, et lorsque leur comportement trompeur est exposé publiquement, cela fait honte à leur nom et les décourage de répéter l’acte. »

Nous avons décidé de reprendre la pratique consistant à partager les informations sur les grandes vagues d’interdiction réalisées avec le support de BattleEye anticheat. Tout au long du week-end, plus de 4 000 tricheurs ont été interdits dans Escape from Tarkov. https://t.co/c3hp3QGGPd — Échapper à Tarkov (@tarkov) 27 février 2023

La honte publique exposerait également les poignées des tricheurs qui pourraient souhaiter jouer professionnellement dans d’autres jeux compétitifs. Si davantage de studios adoptaient la pratique de publier des surnoms, cela pourrait devenir un moyen d’avertir les tricheurs potentiels qu’ils ont une chance de ruiner leur carrière naissante. C’est la vieille tactique « mettez votre nom au tableau » que les enseignants du primaire utilisent depuis des décennies.

« De plus, les tricheurs qui essaient d’être professionnels et de gagner des tournois seraient exposés au public, donc les autres joueurs ne leur donneront plus jamais la chance de jouer », a ajouté l’initié. « Vous avez rompu la confiance, vous ne méritez pas la chance de revenir. »

Battlestate Games le regarde un peu différemment. Il utilise le mur de la honte pour faire savoir aux autres joueurs qu’ils ne traitent pas seulement avec des tricheurs en les interdisant comme le font tous les autres studios. Ils affichent les noms afin que les vrais joueurs puissent avoir la satisfaction de voir que leur agaçant ennemi a reçu une douce « justice ».

« Nous voulons que les joueurs honnêtes voient les surnoms des tricheurs pour savoir que justice a été rendue et que le tricheur qui les a tués lors d’un raid a été puni et banni », a déclaré le porte-parole du studio, Dmitri Ogorodnikov.

Bien sûr, certains tricheurs ne se soucient tout simplement pas de leur réputation. Une telle honte a peu d’effet sur eux. Ils créent simplement un nouveau compte pour continuer leur comportement ennuyeux. Il y aura toujours un problème de triche dans les jeux en ligne. C’est pratiquement inévitable car Internet gâche tout.



