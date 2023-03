Les fans de Ted Lasso auront la chance de passer la nuit dans le pub emblématique de l’émission grâce à Airbnb

Ted Lasso est devenu l’une des émissions les plus populaires sur Apple TV + avec de nombreux fans à travers le monde. Avant la première de la saison 3 la semaine prochaine, Ted Lasso s’est associé à Airbnb pour offrir une expérience unique aux fans de Lasso. L’emblématique Crown & Anchor Pub, qui est l’un des lieux du spectacle, sera disponible sur Airbnb pendant une durée limitée pour que quiconque ait la chance d’y passer la nuit.

Le Crown & Anchor Pub est disponible à la réservation sur Airbnb

Comme l’a noté Variety, le pub situé à Richmond, à Londres, est désormais répertorié comme «site historique» sur Airbnb pour une campagne spéciale qui aura lieu plus tard cette année. La page Web du pub sur la plateforme de location de maisons répertorie même Mae, interprétée par Annette Badland dans Ted Lasso, comme hôte Airbnb.

« Bienvenue à The Crown & Anchor, le meilleur lieu de rassemblement de Richmond pour les fans de Greyhound. Notre sympathique pub de quartier est l’endroit où nous, les habitants, applaudissons, jurons, rions et pleurons à toutes les épreuves et tribulations du football et de la vie. Et maintenant, je laisse quelques invités chanceux passer la nuit pendant que je prends la nuit », lit-on dans la description.

Selon Airbnb, les réservations pour la campagne spéciale ouvrent à 13h00 HE le 21 mars pour trois séjours les 23, 24 ou 25 octobre. L’offre sera disponible pour les trois premières personnes qui peuvent marquer une réservation qui coûtera 13 $. par nuit. Pour chaque nuit, quatre personnes peuvent séjourner au pub.

Il convient de noter que le Crown & Anchor Pub n’est pas un lieu fictif et qu’il fonctionne en fait comme un pub à Richmond. J’ai pu m’y rendre lors de mon dernier voyage à Londres l’année dernière, et c’est définitivement une expérience unique pour les fans de Ted Lasso qui veulent voir les lieux de la série dans la vraie vie.

Ted Lasso obtient les jeux officiels de Mattel

Mais il n’y a pas qu’Airbnb qui fait la promotion de Ted Lasso avant sa troisième saison. Mattel a annoncé (via Reddit) de nouvelles éditions spéciales des populaires jeux de société Monopoly et UNO sur le thème de Ted Lasso. Alors que l’édition spéciale de Monopoly avec Ted Lasso arrivera dans les magasins en avril, UNO n’arrivera qu’en juillet.

Dans la troisième saison de Ted Lasso, l’AFC Richmond revient en Premier League anglaise, même si l’on s’attend à ce que l’équipe termine dernière du tableau. Pendant ce temps, Nate travaille avec son rival West Ham United. La saison débute le 15 mars sur Apple TV+ avec de nouveaux épisodes tous les mercredis.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :