L’iPhone 14 obtient un service de connectivité par satellite dans six autres pays

Apple a révélé aujourd’hui qu’il lancera des services SOS d’urgence sur la série iPhone 14 dans plus de régions. Cela indique que la fonctionnalité de connectivité par satellite sera désormais disponible dans ces régions. Ces pays sont l’Autriche, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. La société révèle que cette fonctionnalité sera disponible plus tard ce mois-ci. La société a fait cette annonce juste après avoir dévoilé la nouvelle option de couleur jaune de la série iPhone 14.

L’utilisation de la connectivité satellite nécessite un iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max. Cette fonctionnalité a été mise à disposition pour la première fois aux États-Unis et au Canada en novembre. En décembre, il a également été mis à disposition en France, en Allemagne, en Irlande, au Canada et au Royaume-Uni

La fonction permet aux utilisateurs de modèles d’iPhone 14 de se connecter aux satellites Globalstar, leur permettant d’envoyer des SMs aux services d’urgence à partir d’emplacements sans connexion mobile ni accès Wi-Fi. Apple émet un avertissement indiquant que les communications peuvent prendre plus de temps à envoyer ou ne pas être envoyées du tout. Par ailleurs, la société avertit que les liaisons par satellite pourraient ne pas fonctionner au-dessus de 62° de latitude. Une fois l’iPhone 14 activé, le service peut être utilisé sans frais pendant deux ans.

Le service de connectivité par satellite iPhone 14 / Pro coûte 450 millions de dollars

Apple affirme que le coût de création de cette technologie était de 450 millions de dollars. Ce fonds offre un support aux personnes, aux installations et aux outils. Les utilisateurs peuvent envoyer des SMs sur le réseau satellite en utilisant le service de secours SOS par satellite. Ceci, selon Apple, nécessite un réseau satellite complet. Un certain nombre de centres de contact aux États-Unis et au Canada feront également partie de l’accord.

Apple révèle également le but des 450 millions de dollars. La société affirme qu’elle ajoutera considérablement au réseau satellite de Globalstar. Ceci est pertinent pour les sites au sol au Texas, en Alaska, en Floride, à Hawaï, au Nevada et à Porto Rico. Tous les sites Globalstar recevront de nouvelles antennes dans le cadre des coûts d’installation. Ces émetteurs puissants proviennent de Cobham Satcom, basé à Concord, en Californie.