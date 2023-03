Le moniteur de jeu Odyssey Neo G7 de 43 pouces de Samsung est en vente pour moins de 1 000 $

En un mot : le moniteur de jeu ultra-dimensionné Odyssey Neo G7 de Samsung est maintenant disponible à l’achat et il n’est pas aussi cher que certains l’avaient prévu. Bien sûr, il est toujours dans la catégorie haut de gamme pour un moniteur de jeu, mais le prix est inférieur au prix approximatif de 1 500 $ auquel nous nous attendions lorsqu’il a été annoncé au début de cette année.

L’Odyssey Neo G7 (modèle G70NC) a éclaté en janvier, mais pas au CES. Brouillant la frontière entre l’écran de jeu dédié et la télévision intelligente, le moniteur Quantum Mini LED 4K UHD (résolution de 3 820 x 2 160) de 43 pouces offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz avec un temps de réponse de 1 ms et un écran plat et mat pour réduire les reflets.

Samsung affirme que sa technologie Quantum Mini LED permet un contrôle ultra-fin et précis de sa gamme dense de LED, permettant aux utilisateurs de voir des noirs plus riches, des détails accrus et une plus grande expression globale des couleurs, même dans les sections sombres des jeux.

Il est également évalué jusqu’à 400 nits de luminosité et porte une certification VESA DisplayHDR 600.

Le moniteur mural dispose de deux entrées HDMI 2.1 ainsi que d’un connecteur DisplayPort 1.4, de deux ports USB 3.0 et d’une socket Ethernet. Les autres avantages incluent deux haut-parleurs de 20 W, la compatibilité avec AMD FreeSync Premium Pro et le prise en charge de la connectivité sans fil Wi-Fi et Bluetooth 5.2.

Le Game Hub de Samsung, quant à lui, donne accès à plusieurs des meilleurs services de streaming de jeux, notamment GeForce Now de Nvidia, Amazon Luna et Xbox.

Le dernier né de Samsung offre également des fonctionnalités hokey limites. Flex Move Screen, par exemple, vous permet de régler la taille de l’image à l’écran de 43 pouces jusqu’à 20 pouces. Je ne peux pas évoquer un scénario où cela serait souhaitable, mais Samsung dit que cela peut aider les joueurs à « maintenir une position gagnante ». Virtual Aim Point, quant à lui, ajoute une superposition de réticule à l’écran pour une utilisation dans les tireurs.

L’Odyssey Neo G7 de 43 pouces est disponible à l’achat directement dans la boutique en ligne de Samsung pour 999,99 $. Pour ce que ça vaut, l’Odyssey Neo G7 de 32 pouces de Samsung était notre premier choix dans la catégorie 4K HDR dans notre récent tour d’horizon des moniteurs de jeu Best Of.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :