L’iPhone domine la liste des smartphones les plus vendus en 2022

En 2022, Apple a dominé le marché des smartphones en capturant huit places dans la liste des 10 smartphones les plus vendus, une chose qu’aucune autre marque n’a jamais réalisée. Les deux places restantes ont été prises par Samsung, marquant une légère amélioration par rapport à l’année précédente. La liste des 10 premiers a contribué à 19 % des ventes mondiales totales de smartphones, comme en 2021, ce qui indique que le marché reste très concurrentiel.

L’iPhone 13 d’Apple a été le smartphone le plus vendu en 2022, contribuant à 28 % des ventes d’iPhone. C’était le smartphone le plus vendu sur les principaux marchés tels que la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. L’iPhone 13 est resté le smartphone numéro un chaque mois depuis son lancement en septembre 2021 jusqu’en août 2022. De plus, les baisses de prix après le lancement de la série iPhone 14 ont encore stimulé les volumes de l’iPhone 13 sur les marchés en développement. Les ventes de l’iPhone 13 ont été deux fois supérieures à celles de l’iPhone 13 Pro Max, deuxième smartphone le plus vendu en 2022.

Fait intéressant, pour la première fois, une variante Pro Max d’une série d’iPhone a généré plus de volume que ses modèles Pro et de base en 2022. Elle a aidé l’iPhone 14 Pro Max à capturer la troisième place de la liste 2022. Les ventes de l’iPhone 14 Pro Max ont été menées par les premiers utilisateurs et ceux qui passent à une variante d’iPhone supérieure. Les avancées majeures de la série iPhone 14 Pro, telles que l’îlot dynamique et le processeur plus rapide, l’ont rendue plus attrayante. Le modèle de base est presque identique au modèle de l’année précédente.

Le Top 10 mondial des smartphones les plus vendus en 2022

L’iPhone 12, le smartphone le plus vendu de 2021, était le modèle le plus ancien du top 10 pour 2022. Ses ventes sont restées robustes aux États-Unis, au Japon et en Chine. Les baisses de prix avec le lancement d’un nouvel iPhone chaque année ont augmenté sa proposition de valeur, tandis que sa capacité 5G a également joué un rôle important. L’iPhone SE 2022, parmi les téléphones les plus compacts de l’industrie, a pris la dixième place. Comme son prédécesseur, il a réussi à bien se vendre au Japon.

Samsung, en revanche, a pris deux places sur la liste avec ses modèles d’entrée de gamme Galaxy A13 et Galaxy A03, marquant une légère amélioration par rapport à l’année précédente. Les deux modèles étaient les seuls smartphones LTE à figurer sur la liste. La contribution de ces modèles s’est répartie plus uniformément que dans le cas des iPhones.

Proposant des spécifications attractives pour son prix (< 250 $), le Galaxy A13, comme son prédécesseur, a continué de bien performer. Les Caraïbes et l'Amérique latine (CALA), suivies de l'Inde, ont le plus contribué à ses ventes. Le Galaxy A03 était le smartphone le plus abordable de la liste et le seul alimenté par UNISOC. Le smartphone s'est bien comporté dans les régions en développement comme CALA et le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA).

On s’attend à ce que la part des 10 meilleurs smartphones augmente en 2023, les marques se concentrant sur l’élimination des stocks et l’optimisation de leurs lancements. Les marques continueront de réduire leurs portefeuilles en 2023. Le nombre de modèles de smartphones actifs sur le marché mondial est déjà passé de plus de 4 200 en 2021 à environ 3 600 en 2022. Dans le même temps, les marques se concentreront sur la premiumisation de leurs portefeuilles pour traduire les volumes. en rentabilité.

