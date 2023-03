De nouveaux détails intéressants sur le prochain iPhone SE 4 sont révélés

Apple serait en partenariat avec la société chinoise BOE pour fournir des écrans OLED pour le prochain iPhone SE de quatrième génération, qui devrait sortir en 2024. La nouvelle a été rapportée par The Elec, citant des sources proches du dossier. Selon le rapport, BOE fournira environ 20 millions de panneaux OLED pour l’iPhone SE 4 à bas prix l’année prochaine.

Cette décision de BOE intervient après qu’il aurait manqué le volume initial de panneaux OLED pour la série iPhone 15 de cette année en raison de problèmes de production. Samsung et LG ont remporté la majorité des commandes de panneaux OLED pour l’iPhone 15, laissant BOE dans une situation difficile. Cependant, l’entreprise cherche maintenant à se rattraper. En se concentrant sur la production de panneaux OLED pour l’iPhone SE 4.

L’iPhone SE 4 recevra un écran OLED de BOE

Fait intéressant, l’iPhone SE 4 utilisera l’inventaire OLED initialement mis en place pour l’iPhone 13 2021 ou l’iPhone 14 2022. Plutôt que d’appliquer de nouvelles spécifications, il est logique pour Apple d’optimiser en tirant parti de l’inventaire des composants, en particulier depuis l’iPhone SE 4. est un produit d’entrée de gamme. Ces informations ont été partagées dans un rapport coréen traduit en langage machine.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de l’iPhone SE de quatrième génération. En fait, l’analyste réputé d’Apple, Ming-Chi Kuo, a partagé le mois dernier des informations sur le futur appareil. Selon Kuo, le nouvel iPhone SE aura un écran OLED de 6,1 pouces et une puce 5G conçue par Apple. Il a également déclaré que l’iPhone SE 4 sera similaire à l’iPhone 14 standard. Il dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces avec des cadres plus fins. Le modèle SE actuel dispose d’un écran LCD de 4,7 pouces avec des cadres plus épais.

De plus, l’analyste d’affichage réputé Ross Young a également partagé des informations sur l’iPhone SE 4. En disant que l’appareil utilisera un panneau OLED de BOE. Le rapport d’aujourd’hui de The Elec corrobore cette information.

Dans l’ensemble, il semble que le SE 4 s’annonce comme un appareil passionnant. Avec un écran OLED et une puce 5G conçue par Apple, il offrira probablement une meilleure expérience utilisateur que son prédécesseur. Et avec BOE fournissant les panneaux OLED, il sera intéressant de voir comment l’appareil se comporte sur le marché.