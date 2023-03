La fusée japonaise qui voulait défier SpaceX a explosé dans le ciel : « Nous avons activé le commandement de destruction »

C’est la deuxième tentative ratée pour l’agence spatiale japonaise, elle avait déjà tenté de lancer le H3 le 17 février dernier. Il a maintenant lancé une enquête pour localiser le problème lors du lancement.

L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale était censée célébrer le lancement de sa nouvelle fusée H3 aujourd’hui, et à la place, elle essaie de comprendre ce qui n’a pas fonctionné. Cinq minutes et 27 secondes après le décollage, le moteur du deuxième étage ne s’est pas allumé après la séparation, les contrôleurs ont dû activer le système d’arrêt de vol de la fusée, déclarant qu ‘ »il n’y avait aucune possibilité de terminer la mission ». On ne sait toujours pas ce qui s’est passé, maintenant la JAXA a activé une enquête.

Il a décollé du centre spatial de Tanegashima à 10h37 (02h37 heure italienne). Quelques minutes plus tard la fusée explose dans le ciel. À bord du H3 se trouvait le satellite avancé d’observation de la Terre ALOS-3, également appelé « DAICHI-3 », qui s’est désintégré après la commande d’autodestruction. Ce n’était pas la première fois que la JAXA avait déjà tenté de lancer le H3 le 17 février, mais avait dû abandonner la mission en raison de « fluctuations transitoires » des lignes électriques et de communication pendant la séparation électrique.

Le H3, la nouvelle fusée japonaise pour défier SpaceX

Le lancement a été diffusé en direct sur YouTube, peu de temps après le détachement de la Terre, les commentateurs commencent à dire : « Il semble que la vitesse diminue », puis le centre de commande annonce : « L’allumage du moteur du deuxième étage n’a pas encore été confirmé. . » Après cette phrase, le streaming s’arrête, puis la communication officielle arrive : « L’ordre de détruire a été envoyé à H3 car il n’y avait aucune possibilité de terminer la mission. »

Depuis dix ans, les Japonais ont tout misé sur le H3, la fusée de nouvelle génération capable de réduire de 50 % les coûts d’un lancement, et d’emporter en orbite un satellite d’observation. L’objectif de la JAXA est de lancer une fusée dans l’espace pour moins de 50 millions de dollars. La nouvelle fusée est destinée à remplacer le H-IIA, le lanceur japonais, qui devrait voler pour la dernière fois en 2024.

Le H3, comme l’a expliqué la JAXA, voudrait concurrencer le Falcon 9 de SpaceX. Pour le Japon, la nouvelle fusée est un moyen « d’avoir un accès continu à l’espace ». Le transporteur de dernière génération, issu d’une collaboration entre la JAXA et Mitsubishi Heavy Industries, a été homologué en 2013, puis les travaux ont été interrompus par des retards incessants et les deux derniers lancements ratés pourraient encore allonger les délais. Le H3 était censé transporter le satellite ALOS-3, conçu pour fournir plusieurs prises de vue de la Terre avec une résolution aussi nette que 0,8 mètre.

