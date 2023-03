Le Samsung Galaxy M33 5G reçoit la mise à jour One UI 5.1

Samsung poursuit la mise à jour One UI 5.1 et a publié la mise à jour de son téléphone économique Galaxy M33 5G. Oui, la mise à jour One UI 5.1 est en cours de déploiement pour le Galaxy M33 5G. La mise à jour est déjà disponible sur plusieurs téléphones Samsung et les autres téléphones devraient bientôt recevoir la mise à jour. Voici tout ce qui vient avec la nouvelle mise à jour.

Samsung a publié l’année dernière la mise à jour Android 13 pour le Galaxy M33 et elle est venue avec la mise à jour One UI 5.0. Sans aucun doute, One UI 5.0 était une grosse mise à jour, mais il manquait quelque chose. Et ce quelque chose semble avoir été inclus dans la dernière mise à jour One UI 5.1. Heureusement, la mise à jour One UI 5 est la première mise à jour majeure et, par conséquent, l’appareil recevra également quelques mises à jour majeures supplémentaires.

Actuellement, la mise à jour One UI 5.1 pour Galaxy M33 est déployée en Corée du Sud. Et bientôt, il sera déployé dans d’autres régions. La mise à jour Samsung Galaxy M33 5G One UI 5.1 est disponible avec le numéro de build M336KKSU4CWB3. Et comme il s’agit de l’une des grosses mises à jour, elle pèsera plus que les autres mises à jour incrémentielles.

Outre un tas de changements et de nouvelles fonctionnalités, la mise à jour apporte également le correctif de sécurité Android de février 2023. Certaines de ses nouvelles fonctionnalités incluent une recherche de galerie améliorée, de nouveaux widgets de batterie avec prise en charge d’accessoires tiers, un multitâche amélioré, etc. Vous pouvez consulter le changelog complet ci-dessous.

Journal des modifications de la mise à jour Galaxy M33 One UI 5.1

Appareil photo et galerie

Recherche plus puissante : effectuez une recherche en saisissant plusieurs noms de personnes ou d’objets dans la Galerie, et recherchez des photos de cette personne en appuyant sur son visage sans la taguer.

Remastérisation d’image améliorée : supprimez les reflets et les ombres grâce à la remastérisation, et augmentez la résolution et la netteté du GIF. La fonction de prévisualisation a également été améliorée pour comparer facilement les photos originales et remastérisées.

Créez un album de partage familial facile : partagez facilement des photos avec votre famille. Les visages des membres de la famille sélectionnés sont reconnus dans la galerie et recommandés pour être ajoutés à l’album Partage familial. 5 Go d’espace de stockage sont prévus pour chaque membre de la famille, et peuvent comprendre jusqu’à 6 personnes.

Vérifiez facilement les informations sur les photos ou les vidéos dans une mise en page plus claire : lorsque vous affichez des photos ou des vidéos dans la galerie, balayez vers le haut pour afficher les informations sur l’appareil photo, les informations sur les fichiers, le lieu de prise de vue et diverses photos associées dans une mise en page plus propre.

Multitâche

Basculement et réduction simplifiés en mode plein écran : vous pouvez facilement réduire ou afficher en plein écran la fenêtre de l’application que vous utilisez sans avoir à ouvrir le menu d’options séparément. Faites glisser le coin de la fenêtre que vous souhaitez modifier.

Ouvrez facilement vos applications les plus utilisées en écran partagé : lorsque vous ouvrez l’écran partagé, vos applications les plus utilisées apparaissent sous vos applications les plus récemment utilisées, ce qui vous permet de lancer plus rapidement vos applications les plus utilisées.

Changer le fond d’écran en fonction du mode et du mode de routine Définissez un fond d’écran adapté à votre activité et changez le fond d’écran en fonction du mode. Vous pouvez définir divers fonds d’écran tels que des fonds d’écran de travail et des fonds d’écran d’exercice.

Actions de routine ajoutées : de nouvelles actions ont été ajoutées pour contrôler le partage rapide, la sensibilité tactile ou modifier les sonneries et les polices.

Temps

Consultez rapidement des informations météorologiques utiles : consultez rapidement des informations météorologiques détaillées, telles que des informations sur les conditions météorologiques extrêmes, le résumé météorologique du jour et les heures de lever et de coucher du soleil, directement en haut de l’application Météo. Les changements de température au fil du temps sont également plus faciles à voir en couleur.

Les jours de pluie, les informations sur les précipitations en un coup d’œil : L’évolution des précipitations dans le temps est fournie sous forme de graphique.

Conception de widget plus propre : vous pouvez vérifier si le temps est ensoleillé, nuageux, enneigé ou pleuvoir dans le widget météo à titre d’illustration, ainsi que de brèves informations sur la météo actuelle.

Internet Samsung

Continuer à consulter les pages Web sur d’autres appareils : continuez à utiliser la page Web que vous avez ouverte sur un autre appareil Galaxy. Si vous consultez une page Web dans l’application Internet sur votre téléphone ou votre tablette Galaxy et que vous ouvrez l’application Internet sur un autre appareil Galaxy connecté au même compte Samsung, un bouton permettant d’ouvrir la dernière page Web que vous consultiez sur l’ancien appareil s’affiche. .

Fonctionnalité de recherche améliorée : vous pouvez également rechercher par dossier de signets ou nom de groupe d’onglets, et la méthode de recherche a été améliorée afin que vous puissiez trouver le résultat souhaité même si le terme de recherche est mal orthographié.

Plus de changements

Vérifiez le niveau de la batterie de plusieurs appareils à la fois : le nouveau widget de batterie facilite la vérification du niveau de la batterie de plusieurs appareils Galaxy à partir de l’écran d’accueil. Vérifiez en un coup d’œil l’autonomie restante de la batterie pour divers appareils pris en charge par votre téléphone, tels que Galaxy Buds et Galaxy Watch.

Suggérez facilement les paramètres qui vous conviennent : lorsque vous vous connectez à votre compte Samsung, les paramètres ou fonctionnalités qui vous sont utiles s’affichent en haut de l’écran Paramètres, vous permettant de connecter facilement vos appareils Galaxy et de partager du contenu entre vous. . Connectez facilement divers appareils Galaxy pour élargir votre expérience mobile.

Sélection directe de l’emplacement de stockage des captures d’écran et des fichiers d’enregistrement d’écran : vous pouvez sélectionner le dossier dans lequel les captures d’écran et les fichiers d’enregistrement d’écran sont enregistrés.

Remarque : Le journal des modifications est traduit du coréen vers l’anglais.

Si vous avez un téléphone Galaxy M33 5G, vous pouvez vous attendre à la mise à jour OTA sur votre téléphone. Oui, la disponibilité peut varier selon la région. Assurez-vous de vérifier manuellement la mise à jour pour éviter de manquer la mise à jour à temps. Accédez à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de faire une sauvegarde de votre téléphone et de le charger à au moins 50 %.

