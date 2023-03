Blackview Tab 16 devrait être lancé : écran phare 2K et 11 pouces, bureau et divertissement et cours en ligne complets

Alors que les demandes de cours en ligne et de téléconférences continuent d’émerger, l’importance des tablettes a considérablement augmenté. Et Blackview Tab 15 a acquis une reconnaissance mondiale immédiate pour ses performances globales depuis ses débuts. Mais Blackview ne s’est pas arrêté là. Selon les fuites, pour répondre aux fans d’écrans plus grands pour le bureau, le divertissement et l’apprentissage, Blackview prévoit de lancer une nouvelle tablette Tab 16 ce mois-ci. Et dit qu’il est prévu de poursuivre l’expérience d’un excellent divertissement audio et vidéo. Comme plus grand, plus rapide et plus crypté que l’onglet 15, la productivité est une priorité plus élevée.

Quatre améliorations majeures et quelques spécifications.

Écran plein écran 2K de 11 pouces

Certification TÜV Rheinland Low Blue Light

Pour permettre aux utilisateurs d’afficher plus d’informations et de réduire les glissements d’affichage, lors de la navigation dans des documents ou des pages Web, Blackview Tab 16 sera doté d’un écran 2K ultra-large de 11 pouces. Qui a la certification TÜV Rheinland à faible lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire. À une époque où les cours en ligne et les bureaux en ligne sont de plus en plus nécessaires, cela améliore considérablement l’efficacité du travail et des études.

En tant qu ‘«outil de productivité», les responsables de Blackview affirment que l’onglet 16 est prêt pour la situation de l’apprentissage, du bureau et de l’éducation. Avec stylet et clavier. Le clavier est doté d’un écran tactile semblable à un ordinateur portable pour une utilisation plus confortable au bureau ou à l’étude. Le stylet fait un bon travail en termes de délai, vous permettant d’écrire des annotations, des enregistrements et même des opérations dessinées à la main. Ce qui apporte vraiment une nouvelle expérience d’apprentissage sans papier.

Avec un boîtier mince de 7,95 mm et un corps léger de 533 g doté d’une batterie géante jusqu’à 7680 mAh, il durera jusqu’à 18 heures d’utilisation quotidienne. Vous n’avez pas à vous soucier des problèmes de consommation d’énergie lorsque vous sortez.

Caméras AI 13MP + 8MP améliorées

Pour faciliter les besoins des étudiants ou des débutants en milieu de travail pour enregistrer des cours et des réunions, l’onglet 16 aura une caméra arrière de 13 MP et une caméra frontale de 8 MP. Prendre des photos de ce que vous souhaitez enregistrer, vous permettant de parcourir les informations plus efficacement avec un écran de 11 pouces. Alors que la caméra frontale prend en charge le déverrouillage du visage AI, un simple clignotement peut être déverrouillé.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Octa-core Unisoc T616

Considérant plus d’utilisateurs pour des exigences de vitesse plus élevées, l’onglet 16 devrait utiliser le chipset octa-core Unisoc T616. Ce qui dépasse largement son prédécesseur Unisoc T610 de 36 982 points dans le test de référence AnTuTu, avec une augmentation de 17% de la vitesse de traitement de la RAM, qui peut facilement être compétent dans l’apprentissage, la bureautique ou les jeux.

Jusqu’à 14 Go de RAM + 256 Go de ROM + jusqu’à 1 To d’extension de carte TF

Doubler l’espace de stockage

On dit que la Tab 16 est la première tablette Blackview à avoir 256 Go de ROM, jusqu’à 14 Go de RAM et une extension de carte TF de 1 To, la Tab 16 sera non seulement mise à niveau pour stocker plus de contenu numérique, mais ses capacités multitâches plus fluides seront également grandement améliorées .

Système d’exploitation amélioré pour plus de commodité

Efficacité doublée

Pour garantir une expérience utilisateur plus fluide, l’onglet 16 sera livré avec Doke OS _P 3.0 basé sur Android 12, dont la conception, la commodité et la fluidité ont été améliorées. Et l’onglet 16 sera équipé d’un processus Low Meminfo Killer, qui identifiera activement les applications utilisées et priorisera les ressources. Ainsi, les utilisateurs peuvent constater une meilleure réactivité de l’interface.

Mode PC polyvalent

Éliminer les barrières entre tablette et PC

Pour offrir aux utilisateurs une expérience de type PC, il est susceptible de devenir un ordinateur portable 11″ fonctionnant en mode PC. Et les utilisateurs peuvent profiter d’une grande commodité lors de l’édition de documents professionnels, de la prise de notes de cours et de la tenue de réunions en ligne en toute commodité.

Autres faits marquants

De plus, la Tab 16 sera équipée de haut-parleurs Smart-K à quatre boîtiers pour fournir un son stéréo 3D et la certification Widevine L1, qui permet aux utilisateurs de regarder les principales applications de streaming avec la meilleure qualité d’image. Dans le même temps, afin de fournir aux utilisateurs et aux entreprises une sécurité suffisamment solide, l’onglet 16 sera intégré à SE-Linux. Ce qui empêchera efficacement l’enracinement de l’appareil et empêchera les applications qui tentent de voler des informations privées.

Dans l’ensemble, l’onglet 16 semble être plus productif qu’un téléphone, tout en étant plus portable qu’un PC. On dit que la première mondiale sera lancée du 20 au 26 mars 2023 PST. Cliquez ici pour obtenir plus d’informations.