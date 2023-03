L’intelligence artificielle arrive dans Microsoft Dynamics avec CoPilot

Lorsque Microsoft a présenté le chat conversationnel de Bing, il a souligné que ce serait le premier signe d’un gros pari sur l’intelligence artificielle. Peu de temps après l’arrivée de Windows 11 Moment 2, qui commence à utiliser ces algorithmes dans les recommandations du menu Démarrer. Vient maintenant le temps de Microsoft Dynamics.

L’ensemble d’outils commerciaux de Microsoft utilisera l’intelligence artificielle dans un ensemble de fonctionnalités appelées « CoPilot ». Le nom peut être similaire, car il s’agit du même nom utilisé par l’outil GitHub qui aide à générer du code pour les développeurs.

CoPilot rejoint Microsoft Dynamics pour rationaliser les workflows répétitifs

L’intelligence artificielle de CoPilot aidera les travailleurs à « créer des idées et du contenu plus rapidement, à accomplir des tâches répétitives et à obtenir des informations pour mieux agir ». L’objectif est que l’IA crée des e-mails personnalisés pour les clients et génère des résumés de réunion, et soit capable de répondre aux clients dans des chats en utilisant le contexte de la conversation.

Bien sûr, vous pourrez non seulement générer des e-mails pour des campagnes marketing, mais vous pourrez également aider à générer des rapports sans avoir à écrire une seule requête SQL. De plus, CoPilot prendra en charge les agents virtuels qui assistent les clients en tirant parti de la recherche Bing et des sources de connaissances internes.

Le but, comme avec GitHub, n’est pas que l’outil remplace les travailleurs. Ce que l’entreprise recherche avec cette intégration dans Microsoft Dynamics, c’est que les employés disposent d’un outil pour faciliter leur travail.

Cette mise à jour couvre l’ensemble de la suite Microsoft Dynamics, aussi bien dans l’ERP que dans le CRM et tous ses modules. La prochaine étape de l’intelligence artificielle passera par les applications Microsoft 365, telles que Word, PowerPoint et Outlook, et nous le verrons lors d’un événement le 16 mars.

