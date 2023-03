Regardez à quoi ressemble Grand Theft Auto: San Andreas dans ce remake UE 5

Bien que sorti il ​​y a de nombreuses années, Grand Theft Auto : San Andreas fait toujours partie des jeux de la série. Malgré son immense popularité, le jeu n’a pas encore reçu de remake approprié. Et tandis que Rockstar est pleinement engagé dans le développement de GTA 6, les chances d’une bonne sortie de remake de GTA : SA sont plutôt minces.

Mais cela n’a pas empêché les fans de montrer à quoi pourrait ressembler un Grand Theft Auto: San Andreas correctement refait. Avec la puissance de la technologie moderne, comme Unreal Engine 5, TeaserPlay a publié une vidéo du remake de GTA : SA. Honnêtement, même si le remake a des défauts, Los Santos a l’air assez incroyable.

GTA presque parfait : remake SA

Ainsi, il va sans dire que les mécanismes de jeu et le comportement des PNJ ne sont pas parfaits dans le remake de GTA : SA UE5. Cependant, le teaser rend tous les fans plus avides d’une bonne édition définitive.

Et ce n’est pas comme si Rockstar n’avait pas revisité les jeux sortis précédemment. Rockstar a déjà tenté de mettre à jour les trois premières entrées 3D de la série en 2021. Avec Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition Collection, nous avions des versions « remasterisées » de GTA : SA, Vice City et GTA III.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Cependant, les éditions « remasterisées » des jeux sont loin d’être parfaites. Rockstar a essayé de réparer les choses avec plusieurs mises à jour. Cependant, peu de choses ont changé depuis les versions initiales. En d’autres termes, les éditions définitives n’ont pas réussi à offrir l’expérience Grand Theft Auto définitive que les fans recherchaient.

Pourtant, espérons-le, Rockstar rattrapera les choses avec le Grand Theft Auto VI. Avec autant de fuites concernant le jeu, il semble que le titre pourrait être à l’horizon. Mais jusque-là, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que la version remasterisée de GTA: SA aurait pu ressentir à travers la vidéo de TeaserPlay.