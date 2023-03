Un employé de Twitter demande à Elon Musk : « J’ai été viré ou pas ? Personne ne peut me dire »

La quatrième série de licenciements a eu lieu fin février. Elon Musk a supprimé 10% des effectifs de l’entreprise, dont Halli Thorleifsson, directeur du design.

L’histoire est toujours la même, seuls les noms et les rôles changent. Ce tour a été le tour de Halli Thorleifsson, directeur principal du design chez Twitter. Le dimanche 26 février, il se lève, allume son ordinateur, et son écran est tout gris, « indiquant que j’avais été bloqué sur mes comptes Twitter ». Pourtant aucune communication, lettre, appel n’était arrivé. Contacter le chef de ressources mais même lui est incapable de préciser s’il a été licencié ou non, « il m’a envoyé deux e-mails et n’a pas pu me dire si j’étais ou non un employé de Twitter », a déclaré Thorleifsson à la BBC.

Alors il décide d’écrire directement à Elon Musk, lancer un appel sur la plateforme, il veut juste confirmation. Publiez un tweet et taguez le PDG : « Votre responsable RH ne peut pas confirmer si je suis employé ou non. » Une question et une réponse commencent à partir d’ici, répond Musk, assaisonnant également la conversation avec des émoticônes déplacées, et après les smileys qui pleurent, Thorleifsson reçoit un e-mail. Il a été viré.

Questions-réponses avec Elon Musk

« Il y a 9 jours, l’accès à mon ordinateur de travail a été coupé, ainsi qu’à environ 200 autres employés de Twitter. Cependant, votre responsable RH n’est pas en mesure de confirmer si je suis ou non un employé. Vous n’avez pas répondu à mes mails. Peut-être que si suffisamment de personnes retweetent, vous répondrez ici ? », écrit Thorleifsson. La première réponse qu’il obtient de Musk est une question : « Quel travail avez-vous fait ? ». Après un question-réponse avec le PDG, où le directeur du design explique son poste et l’anomalie du bloc, un e-mail formel arrive des ressources humaines l’informant du licenciement.

L’entrepreneur islandais en 2021 avait vendu son agence de design créatif, Ueno, à Twitter, devenant officiellement un employé de l’entreprise. « J’ai décidé de vendre pour plusieurs raisons, dont l’une est que j’ai une dystrophie musculaire et que mon corps s’affaiblit lentement mais sûrement », a-t-il déclaré à la BBC. « Il me reste quelques bonnes années de travail, donc cela a été un moyen pour mon entreprise de se développer et de me donner, à moi et à ma famille, la tranquillité d’esprit pour ces années où je ne pourrai pas en faire autant. »

Les licenciements non transparents de Twitter

Les politiques incorrectes de Twitter après l’acquisition de Musk inquiètent Thorleifsson, la crainte est que le PDG ne respecte pas le contrat signé avec la vente de la société Ueno. « C’est extrêmement stressant. C’est mon fonds de retraite, une façon de prendre soin de moi et de ma famille à mesure que ma maladie progresse. Avoir l’homme le plus riche du monde de l’autre côté, qui pourrait potentiellement refuser de remplir les contrats, ce n’est pas facile à accepter », a-t-il dit.

Et en fait sur Twitter, après l’échange avec Musk, il a écrit : « D’accord, d’accord, j’ai été viré et ça me va. Mais la prochaine étape est de savoir si Twitter me paiera ce qu’il me doit en vertu de mon contrat. Ou bien @Elon Musk, l’une des personnes les plus riches du monde, essaiera-t-il d’éviter de payer ? Restez à l’écoute!! ». De nombreux utilisateurs ont commenté les messages de Thorleifsson montrant leur support et condamnant, une fois de plus, Elon Musk. Il y a ceux qui écrivent « Il n’y a aucune raison de traiter quelqu’un comme ça, juste une personne absolument affreuse », ou : « Ce type est l’un des designers les plus respectés au monde, à tel point que Twitter a acquis sa société juste pour avoir lui à la maison ». « Il n’essayait même pas de justifier son travail ou ne suppliait pas de le garder. Il voulait juste savoir s’il était vraiment viré ou non. Mon Dieu. »

La dernière tournure de tête de Twitter a été signalée fin février, environ 10% de la main-d’œuvre a perdu son emploi. Selon le Wall Street Journal, 200 employés, dont des chefs de produit, des scientifiques des données et des ingénieurs, ont travaillé sur l’apprentissage automatique. La chérie du PDG s’est également retrouvée sur la liste noire : Esther Crawford. Ce qui l’a rendue célèbre, c’est une photo volée, elle dans un sac de couchage endormie sur le sol de son bureau.

