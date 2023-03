La Chine est déterminée à aller… Chinois – utilisez des jetons chinois ou payez 400 % de plus

Les actions bien connues des États-Unis contre la Chine font maintenant réfléchir davantage le gouvernement chinois. Comme nous le savons tous, sur le marché des smartphones de plus en plus complexe, l’auto-recherche est le fondement de l’autosuffisance. Ce n’est qu’avec la technologie chinoise que la Chine peut empêcher l’action contre Huawei de frapper d’autres entreprises. À l’heure actuelle, les marques de puces mobiles populaires dans le monde sont Qualcomm et MediaTek. Ces entreprises utilisent largement la technologie américaine, mais nous avons des puces entièrement chinoises.

Cao Haitao, professeur émérite des boursiers Mindu à l’Université de Minjiang, a déclaré dans une émission d’interview que 30% des smartphones vendus en Chine doivent utiliser des puces chinoises. Il suggère également que toute marque qui choisit de faire autrement devrait payer jusqu’à 400 % de taxes en plus. Cao Haitao a également déclaré que le but était de cultiver le marché chinois. En effet, lorsqu’il y a un marché, il y a des revenus, et lorsqu’il y a des revenus, il y a des investissements en R&D. Sinon, il sera toujours contrôlé par les autres.

Concernant l’industrie des semi-conducteurs, il a déclaré que l’industrie des semi-conducteurs consomme beaucoup de ressources à Taiwan. La consommation d’eau quotidienne moyenne des usines de TSMC l’année dernière s’élevait à environ 150 000 tonnes. L’ensemble des entreprises du parc scientifique et technologique de Hsinchu consomme 140 000 tonnes d’eau par jour.

Les jetons chinois sont en dessous de la normale pour le moment

Chen Keming, ancien directeur de l’Institut de recherche économique de Taïwan de l’Université Huaqiao et directeur de l’Association nationale de recherche de Taïwan, a déclaré que TSMC est le leader de l’industrie des semi-conducteurs à Taïwan, mais que sa valorisation élevée pose problème. 80% des actionnaires de TSMC sont à l’étranger, et seulement 20% sont entre les mains de compatriotes taiwanais. En d’autres termes, 80% de l’argent que l’industrie gagne est pris par des étrangers.

Ce sujet a également suscité de vives discussions parmi de nombreux internautes. Les avis de chacun sont également différents. Certains disent que cela devrait être fait, et certains internautes pensent que cela devrait être traité calmement. Beaucoup pensent que si le gouvernement chinois accepte l’utilisation de puces chinoises uniquement, les performances des smartphones seront vraiment médiocres. Qu’en penses-tu? Est-ce une bonne décision ?