Les assistants virtuels sont stupides selon Satya Nadella

Les assistants vocaux faisaient fureur en 2014. A cette époque, Cortana, l’assistante virtuelle de Microsoft, affrontait Siri. La perspective de parler à votre téléphone et de lui faire répondre à des questions, faire des anecdotes et même vous aider à comprendre votre vie bien remplie semblait être l’avenir. Mais bientôt nous avons tous réalisé qu’ils ne sont pas intuitifs et ne répondent pas aux attentes.

L’IA générative peut-elle changer tout cela ?

Nous avons déjà entendu dire qu’Alexa, l’un des assistants vocaux les plus populaires d’Amazon, est, à tous égards, un échec complet (et que Microsoft a eu raison de tuer Cortana). Cette idée peut sembler étrange, mais une fois que vous vous souvenez qu’Alexa a été conçue pour faciliter les achats sur Amazon (pas pour allumer les lumières). On se rend compte qu’Alexa est non seulement faible, mais que sa maintenance lui coûte très cher.

Désormais, le Financial Times surprend avec le titre « Les grands rêves d’Amazon pour Alexa échouent », notant que « les équipes travaillant sur l’assistant vocal du géant du e-commerce ont été durement touchées par les plus grosses coupes de l’histoire de l’entreprise » (environ 18 000 employés) .

Dans une interview accordée au Financial Times, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, est d’accord, notant : « Ils étaient tous des idiots. Que ce soit Cortana ou Alexa ou Google Assistant ou Siri, ils ne fonctionnent tout simplement pas. Nous avions un produit censé être le nouveau front-end pour un tas de [información] ça n’a pas marché. »

Cette franchise pique, mais elle reflète également la façon dont Cortana n’a pas pu sauver Windows Phone ; Sans motif, Cortana a eu du mal à trouver un but. Finalement, Microsoft a réduit Cortana, la transformant en assistante mobile Outlook, mais même cela semble inutile pour ce qui était censé être notre première incursion dans l’intelligence artificielle.

La révolution de l’Intelligence Artificielle est arrivée

Désormais, le monde se concentre sur l’IA générative, comme ChatGPT et le nouveau « co-pilote » Bing de Microsoft. Microsoft parie gros sur cette technologie, l’ayant récemment intégrée dans son navigateur Edge, la page d’accueil Bing, les applications mobiles, Microsoft Editor et, à un degré décevant, Windows lui-même.

Cette fois sera-t-elle différente ? Adam Cheyer, co-créateur de Siri, pense que oui : « Je pense que c’est une question de qualité… Fondamentalement, cette technologie permettra cette ampleur, cette flexibilité et cette complexité qui n’existaient pas dans la génération précédente d’assistants vocaux. Je pense qu’il y aura une renaissance. »

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :