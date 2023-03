Honor Magic5 Ultimate annoncé en Chine – Livré avec les spécifications ultimes

L’événement Honor en Chine était plein à craquer. Non seulement il a dévoilé la série Honor Magic5 au monde, mais la marque a également discuté de ses progrès dans la vitesse du réseau 5G. Néanmoins, avec tout cela, Honor a annoncé le Magic5 Ultimate, qui sera une édition spéciale pour le marché local.

Autrement dit, le Honor Magic5 Ultimate sera un appareil exclusif à la Chine. Et le téléphone pousse tout au maximum. Fondamentalement, vous pouvez le considérer comme une version optimisée du Magic5 Pro. Bien sûr, il est également livré avec la puce révolutionnaire C1 RF dont Honor vient de partager les résultats de référence.

Caractéristiques du Honor Magic5 Ultimate

Le produit phare complet Honor Magic5 Ultimate est doté d’un écran de 6,8 pouces à l’avant. Il s’agit d’un panneau OLED LTPO avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Le panneau présente une résolution de 1312x2848px, qui est fondamentalement la même que celle du Magic5 Pro.

Sous le capot, le Magic5 Ultimate sera livré avec un chipset Snapdragon 8 Gen 2. Honor a associé ce SoC à 16 Go de RAM, ce qui rend le téléphone hautement capable de gérer des charges de travail multitâches. Et le téléphone est livré avec une batterie de 5450 mAh pouvant se recharger à 66 W.

En dehors de cela, il y a deux caméras à l’avant. L’un est un capteur de profondeur, tandis que l’autre est un objectif grand angle de 16 MP. Et à l’arrière, le Magic5 Ultimate dispose d’un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur personnalisé de 1/1,12 pouce. Honor l’a associé à une caméra périscope de 90 mm 3,5x et à un capteur ultra large de 13 mm avec des capacités de macro et de mise au point automatique.

En ce qui concerne le design, le Magic5 Ultimate est disponible dans les coloris Burning Orange et Elegant Black. Les deux disposent d’une garniture en cuir végétalien. Et à l’intérieur de la boîte, vous trouverez un étui en cuir haut de gamme Montblanc Bespoke. Vous pouvez commander le téléphone en Chine dès maintenant. Il coûte 6699 CNY (970 $) et commencera à être expédié le 20 mars.