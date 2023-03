Rien de téléphone (2) SoC confirmé – N’en attendez pas trop

La campagne teaser Nothing Phone (2) est sortie lors de l’événement MWC Barcelona. Bien que le teaser soit un peu vague et ne parle que de la date à laquelle les fans peuvent s’attendre au téléphone, un nouveau message d’un dirigeant de Qualcomm a confirmé les spécifications du téléphone. Et parmi tous les endroits, l’exécutif a décidé de nous donner une fuite majeure sur LinkedIn.

Donc, la fuite concernait le chipset avec lequel le Nothing Phone (2) allait venir. Et la fuite vient d’Alex Katouzian, qui joue le rôle de SVP et GM des unités Mobile, Compute et XR de Qualcomm. Selon lui, le prochain appareil ne comportera pas le SoC le plus haut de gamme.

Nothing Phone (2) comportera Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Sur la plate-forme de réseautage professionnel, Qualcomm exec a félicité Nothing pour son prochain lancement Phone (2). Et dans le message, l’exécutif a explicitement mentionné que le Snapdragon 8+ Gen 1 alimenterait l’appareil. Alors que les produits phares actuels se déploient avec la 8 Gen 2, le tout nouveau téléphone Nothing restera avec un chipset de dernière génération.

L’exécutif a peut-être finalement réalisé qu’il ne devrait pas publier de détails matériels sur le Nothing Phone (2) si tôt. Et cela l’a amené à éditer le message et à le mettre alimenté par « Snapdragon 8 series SoC » à la place.

Néanmoins, le Phone (2) ne tire peut-être pas son épingle du jeu pour figurer parmi les fleurons de cette année. Au lieu de cela, il pourrait viser à être un tueur phare. Et oui, même si le Snapdragon 8+ Gen 1 est un chipset de dernière génération, il offre d’excellentes performances.

Bien sûr, le téléphone (2) ne gagnera aucun benchmark s’il est livré avec un 8+ Gen 1. Cependant, vous ne remarquerez pas la différence si vous n’effectuez aucune tâche gourmande en ressources. Et j’espère que rien ne le fixera en conséquence, ce qui lui fera offrir plus de valeur que les produits phares actuels.