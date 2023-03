Le nouveau jeu Counter Strike 2 devrait sortir cette année

Counter-Strike : Global Offensive est l’un des jeux PC les plus populaires. Tout le monde aime un bon jeu de tir amusant. Que vous y jouiez pour une compétition ou simplement pour passer un bon moment entre amis, le jeu est incroyable. Alors, de quoi parle-t-on de CS:GO ? Eh bien, il y a eu un bon nombre de rumeurs circulant sur Internet à propos de la suite du jeu populaire Counter-Strike. Les rumeurs disent qu’un nouveau Counter-Strike: Source 2 devrait sortir cette année.

Le nouveau Counter-Strike en version bêta devrait sortir plus tard ce mois-ci ou début avril. Vous devriez prendre cette nouvelle avec des pincettes simplement parce que rien n’a été officiellement confirmé. Il n’y a pas d’affiche de jeu, de bande-annonce ou de teaser. Heck, il n’y a pas encore de page Steam pour les nouveaux jeux. Cependant, il y a peu de détails qui parlent du tout nouveau jeu.

Tout d’abord, le jeu sera développé sur le nouveau moteur de jeu Source 2. Alors oui, vous pouvez vous attendre à de meilleurs graphismes et à une meilleure physique du jeu.

Deuxièmement, les skins que vous avez achetés et utilisés dans Counter-Strike : Global Offensive seront disponibles pour vous dans les nouveaux jeux Counter-Strike.

Et enfin, nous pouvons nous attendre à ce que la version bêta du jeu soit disponible d’ici la fin mars, espérons-le. De nombreux utilisateurs ont également signalé avoir vu deux nouveaux jeux Counter-Strike mentionnés dans les nouvelles versions de pilotes pour les GPU Nvidia. L’un étant Counter-Strike 2 et l’autre étant Counter-Strike: Global Offensive 2.

Les développeurs ont encore beaucoup de temps pour révéler les détails des soi-disant nouveaux jeux Counter-Strike. Et, si tout est vrai, ce serait bien de voir le jeu prendre en charge le Steam Deck dès la sortie de la boîte. Qui sait, nous pourrions même voir ces jeux se diriger vers les services de jeux en nuage, en particulier GeForce NOW de Nvidia. Restez sur Netcost-security.fr car nous couvrirons les dernières nouvelles sur ces nouveaux jeux au fur et à mesure que les informations seront disponibles.

