Des scientifiques ont développé un « PC vivant » à base de champignons

En contexte : Wetware : le concept de fusion de hardware et de logiciel avec des tissus vivants. Les wetwares ont été le fourrage de la science-fiction pendant des décennies. Nous l’avons vu dans des émissions de télévision comme Star Trek avec la visière du personnage aveugle Geordi La Forge qui lui permet de voir et dans des jeux vidéo comme la franchise Deus Ex, où toutes sortes d’électronique peuvent être fusionnées à ceux qui peuvent se le permettre.

Une grande partie de la science-fiction n’est qu’une extension imaginative de la réalité scientifique – les wetwares n’ont rien de nouveau. Les interfaces neuronales et autres dispositifs sont en développement depuis des décennies. Certains d’entre eux fonctionnent même dans une certaine mesure. L’un des principaux obstacles a été de faire communiquer les composants à l’état solide avec la matière organique. Les deux sont si dissemblables qu’il est difficile de créer un moyen de traduire l’un à l’autre, mais que se passerait-il si l’électronique était faite de matière organique ?

C’est ce que veulent découvrir les chercheurs du Unconventional Computing Laboratory (UCL) de l’Université de l’ouest de l’Angleterre (UWE Bristol). Les scientifiques ont développé un ordinateur champignon.

Selon le chercheur principal, le professeur Andrew Adamatzky, les champignons sont un organisme idéal pour expérimenter car leur mycélium agit un peu comme le cerveau humain. Les mycéliums sont de fines parties ressemblant à des cheveux du système racinaire d’un champignon qui peuvent transmettre des impulsions électriques, un peu comme les synapses. En fait, les champignons connectés au même réseau de mycélium souterrain peuvent parfois communiquer avec des signaux électriques sur des distances importantes.

Ce trait a permis aux scientifiques d’utiliser des champignons comme analogues de composants de carte mère. Les pointes d’activité électrique, ou leur absence, sont respectivement traduites en uns et en zéros, imitant le langage binaire enraciné des ordinateurs.

« Nous avons découvert en fait que les champignons produisent des pics de type potentiel d’action. Les mêmes pics que les neurones produisent », a déclaré Adamatzky à Popular Science. « Nous sommes le premier laboratoire à signaler l’activité de pointe des champignons mesurée par des microélectrodes, et le premier à développer l’informatique fongique et l’électronique fongique. »

Comme vous vous en doutez, les ordinateurs champignons ne peuvent pas être comparés au hardware traditionnel. Alors qu’Adamatzky soutient que la stimulation du champignon en deux points distincts augmente la conductivité pour une communication plus rapide et plus fiable, ce n’est pas proche de la vitesse de l’électronique à semi-conducteurs. Cependant, cela permet aux champignons d’établir des souvenirs. Adamatzky l’assimile à la façon dont le cerveau humain forme des habitudes.

« Pour le moment, ce ne sont que des études de faisabilité. Nous démontrons simplement qu’il est possible de mettre en œuvre le calcul, et il est possible de mettre en œuvre des circuits logiques de base et des circuits électroniques de base avec du mycélium », a expliqué Adamatzky. « À l’avenir, nous pourrons développer des ordinateurs et des dispositifs de contrôle du mycélium plus avancés. »

La recherche pourrait également mener à des progrès dans l’interfaçage machine/cerveau, qui a des applications dans les domaines des prothèses et des troubles du contrôle du comportement comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

