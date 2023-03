Microsoft Win11 teste une nouvelle fonctionnalité que nous attendions

Un rapport récent affirme que Microsoft essaie une fonctionnalité d’IA pour Windows 11. Cette nouvelle fonctionnalité d’IA donnera plus de profondeur de champ à l’arrière-plan de Microsoft Win11. Microsoft a introduit un paramètre appelé « Effets de profondeur » sous l’option Personnalisation de Windows 11 -> Arrière-plan, selon des images partagées par Windows leaker Albacore. Selon la description du Switch, lorsque l’utilisateur active cette option, Windows 11 utilisera l’IA pour ajouter un effet de profondeur de champ à l’image d’arrière-plan actuelle (fond d’écran). Cela indique qu’il mettra en évidence une partie et brouillera l’autre partie. Cela ressemble un peu à quand un téléphone portable prend un mode photo portrait.

Il n’est pas clair si une technologie spécifique est requise pour cette fonction. Nous fournirons des rapports de suivi pour clarifier s’il existe des spécifications particulières de papier peint. Dans une version de Windows Insider, une chaîne avec la même description et une avec le nom « Parallax Background » ont été découvertes par l’utilisateur de Twitter PhantomOcean3.

Application de paramètres système Microsoft Win11 pour ajouter la prise en charge VHD/VHDX

Le programme de paramètres système Win11 est en cours d’amélioration par Microsoft, et l’une des nouvelles fonctionnalités est la prise en charge des disques durs VHD et VHDX. La société ajoutera également une nouvelle page « Accueil » et améliorera les choix de clavier. Les utilisateurs de Win11 seraient sur le point de créer un disque dur virtuel (VHD) dans l’application des paramètres. C’est selon un conseil de @thebookisclosed. Microsoft intégrera profondément cette fonctionnalité au système Win11. Cependant, il n’y a pas d’identifiant de fonctionnalité correspondant dans ViveTool pour le moment.

Les utilisateurs peuvent choisir de créer des VHD fixes/dynamiques jusqu’à 2 To dans les options. De plus, ils peuvent sélectionner des VHDX avec protection contre les coupures de courant jusqu’à 64 To. Après avoir spécifié, les utilisateurs doivent choisir entre les styles de partition GPT et MBR.

Selon une récente info partagée par le compte Twitter, PhantomOcean3, Microsoft teste la mise à jour Win11 Build 22624.1390 ​​en interne. Cela indique que Microsoft invitera bientôt les membres du projet Windows Insider dans le canal Beta pour tester la mise à jour Win11 Moment 3. Dans le tweet, Microsoft pourrait pousser KB5023011 et le package d’activation KB5023595 pour Win11 Moment 3 à l’avenir. Dans la mise à jour Win11 Build 22624.1325 actuellement poussée par Microsoft, Moment 3 est toujours marqué comme 22H2.