Le navigateur Microsoft Edge ajoute un upscaler vidéo Web qui fonctionne sur les GPU AMD et Nvidia

Quelque chose à espérer : il semble que tout le monde travaille sur une méthode basée sur l’apprentissage automatique de l’IA pour nettoyer la vidéo en streaming basse résolution dans les navigateurs Web. Suite aux annonces de Nvidia et d’Intel, Microsoft est devenu le dernier géant de la technologie à prendre le train en marche. Bien qu’il soit exclusif au navigateur Edge de l’entreprise, c’est le seul, jusqu’à présent, qui fonctionne sur les cartes graphiques AMD.

À partir d’aujourd’hui, 50 % des utilisateurs de la succursale Edge Canary peuvent essayer la version récemment dévoilée de Microsoft sur la super résolution vidéo. Cela ressemble aux techniques récemment révélées de Nvidia et Intel, mais avec des exigences et des caractéristiques système légèrement différentes.

Les utilisateurs qui participent au test verront une icône « HD » dans la barre d’adresse sur laquelle ils pourront cliquer pour activer ou désactiver la fonctionnalité. Activez-le manuellement en tapant « edge://flags/#edge-video-super-resolution » dans la barre d’adresse. Pour fournir des commentaires, cliquez sur les boutons « pouce vers le haut » ou « pouce vers le bas » dans « edge://settings/system ».

Microsoft Edge Video Super Resolution utilise l’IA et l’apprentissage automatique pour améliorer la qualité visuelle de n’importe quel flux dans le navigateur Edge avec une résolution inférieure à 720p mais supérieure à une largeur ou une hauteur de 192 pixels. Les versions de Nvidia et d’Intel, quant à elles, peuvent mettre à l’échelle des vidéos 1080p dans Edge et Google Chrome.

La méthode de Microsoft prend en charge une plus large gamme de hardware. Nvidia Video Super Resolution, que Team Green a lancé fin février, ne fonctionne actuellement que sur les GPU GeForce RTX 3000 et 40 de la société, bien que le prise en charge de la série RTX 2000 arrive.

Cependant, l’upscaler de Microsoft fonctionne avec toutes les cartes RTX et tous les GPU AMD compris entre les séries Radeon RX 5700 et RX 7800. Ces exigences système incluent probablement toutes les cartes de la série RX 6000.

Ceux qui essaient Edge Video Super Resolution sur un ordinateur portable avec des GPU intégrés et dédiés doivent s’assurer de configurer Edge pour qu’il utilise automatiquement des graphiques dédiés. Microsoft prévoit de faire en sorte que la fonctionnalité reconnaisse automatiquement ces configurations hybrides.

Selon le système, la méthode d’Intel peut avoir la portée la plus large car elle ne nécessite pas de graphiques dédiés. Il prend en charge les puces graphiques intégrées des dernières années des processeurs Intel. La société n’a pas officiellement dévoilé sa technologie de mise à l’échelle, mais les utilisateurs peuvent la tester maintenant dans Chrome.

Comme les implémentations Nvidia et Intel, Edge Video Super Resolution ne peut pas toucher au contenu protégé par DRM, Microsoft mentionnant spécifiquement les technologies PlayReady et Widevine. Il utilise également certaines ressources GPU, de sorte que les utilisateurs ne doivent pas essayer de jouer à des jeux ou d’exécuter d’autres tâches gourmandes en GPU lors de la mise à l’échelle des vidéos.

